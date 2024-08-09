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羅智強收到匿名恐嚇信 國民黨團譴責暴力已報案

中央社／ 台北9日電

國民黨立委羅智強8日收到恐嚇信，歹徒以不堪入目的字眼，辱罵羅智強及多名藍白立委，揚言對他們不利。國民黨團今天表示，強烈譴責不法行徑，已經正式報案，要求對此不法行為嚴加查緝，早日破案。

羅智強昨天在臉書發文表示，辦公室收到恐嚇信，歹徒自稱「正義勇士隊」，以不堪入目的字眼辱罵他及多名藍白立委，揚言對他們不利，傷害他們的家人，他已向警方報案，絕不低頭。

國民黨團今天發布「譴責恐嚇暴力，維護委員問政人身安全」新聞稿指出，匿名恐嚇信中有揚言要對在野男性立委在街頭上學狗爬、女性立委予以毀容等威脅字眼，文末更指名恐嚇其他多名藍白立委，10餘位在野立委遭受恐嚇，歹徒行為囂張至極。

國民黨團表示，台灣有言論自由，但卻不可無限上綱到惡意的恐嚇、威脅；對於已經違反法令的威脅恐嚇，絕不姑息，已經將恐嚇信件轉交執法單位，要求勿枉勿縱、早日破案。

國民黨 恐嚇 藍白

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