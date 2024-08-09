澳前總理稱台灣是中國不動產 外交部嚴正駁斥

澳洲前總理吉亭近期接受媒體專訪，稱台灣是中國「不動產」，外交部今天嚴正駁斥，並強調台澳為理念相近夥伴且具共同戰略利益，吉亭言論與當前地緣情勢互相牴觸，且完全無法反映國際社會主流意見。

外交部下午表示，吉亭（Paul Keating）近期接受媒體專訪稱台灣是中國「不動產」（Chinese real estate）等語，外交部對此嚴正駁斥。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，絕非任何國家的「不動產」，這是國際社會普遍公認的現狀。

外交部指出，台灣積極捍衛民主體制與尊重人權法治，不接受他國的威嚇逼迫，更不會因為少數國際人士無視國際現勢的偏頗發言，就改變主權國家地位。

外交部提到，台灣與澳洲為印太區域理念相近夥伴，具共同戰略利益。澳洲政府近年來多次透過與美、日、英、法、菲、紐等國之聯合聲明，重申支持台海和平穩定的立場，以及支持台灣有意義參與國際組織，包括總理艾班尼斯（Anthony Albanese）及外交部長黃英賢（Penny Wong）等人，均在今年中國外長王毅及總理李強出訪時，向中方嚴正表達澳方立場及關切。

外交部強調，上述發展皆凸顯澳洲高度重視台海情勢並視為國家關鍵利益，吉亭的言論與當前地緣政治情勢互相牴觸，且完全無法反映國際社會主流意見，台灣將持續深化與澳洲在各領域的合作，建立更緊密友好關係並堅守民主陣線，積極與理念相近國家共同促進印太區域的民主、和平與繁榮。