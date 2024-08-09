高虹安停職...白營挨批執政慘不忍睹 竹市府拿數據回擊

民進黨今天召開記者會控新竹市「市長貪汙市政倒退，白營執政慘不忍睹」，直指新竹市長高虹安涉貪到停職，新竹市府宛若家裡沒大人，中央補助款考核基本設施及社福、教育執行率創新低。對此新竹市府也拿數據說話，指出基本設施面向整體執行率達99.91%，4大面向政策更獲超過8成以上市民肯定。

新竹市府表示，近期民調顯示，市民對於道路交通安全、通學步道、靜城專案、校園建設等4大面向政策，超過8成以上市民給予肯定，新竹市府會繼續推動各項市民有感政策，用心回應市民期待。

不過今天上午民進黨發言人戴瑋姍、新竹市議員曾資程、劉康彥共同召開記者會，痛斥民眾黨瞎扯新政治價值，卻讓新竹市施政倒數，112年度中央對地方一般性補助款考核，新竹市的社福排名在全國16縣市中，已從2022年的第4名滑落到全國倒數第2，教育也從全國第1，雪崩式跌落到倒數第3。

曾資程指出，新竹市基本設施預算執行率未達8成、教育預算執行率偏低、社福預算執行率待提升。去年中央補助新竹市超過500萬以上的計畫，15項超過6億元，全數保留未執行，新竹市不是補助經費不足，而是新竹市執行率出了問題。

新竹市府主計處則拿出數據指出，新竹市基本設施面向整體執行率達99.91%，且社會福利面向整體執行率也達88%，其中僅有2案是低收入戶及中低收入戶助學金、加發生活補助、育有未滿2歲兒童育兒津貼等，申請人數未達預期所致。

曾資程又指其中最大一筆的補助款是新竹輕軌紅線計畫1億元，新竹市規畫大新竹輕軌捷運，卻與新竹縣分開處理，引起新竹縣民代不滿，新竹捷運究竟是要縣市合作還是各自爭取，市府說法一變再變，只是在掩蓋輕軌紅線停擺的事實。

新竹市府交通處則回應，新竹市積極爭取輕軌如期推動，目前正積極訪價，尋求專業顧問公司完成大新竹輕軌整合可行性研究報告，預計明年第1季提報交通部。

劉康彥則拿新竹市交通滿意度全國最低、今年1月到5月各縣市交通事故死亡人數，4大行人死亡指標中，新竹市包辦3個第一名，批評高虹安忽視市民最基本的交通安全需求。

新竹市交通處則認為今年1至3月11件交通死亡事故，主因多為高齡者在清晨或夜間違規穿越馬路而發生，為此4月初即召開道安會議改善，讓4月交通死亡事故0件、4至7月僅4件，較去年同期11件明顯降低63.6%。

新竹市府今再次強調「竹科外溢成本龐大」，新竹市經常流動人口達60萬人，去年人均上繳稅額63萬元為全國第1，但配回額卻是全國最低。

新竹市代理市長邱臣遠表示，新竹市移入人口多，交通、教育等基礎建設壓力較大，然而去年上繳國稅將近2900億元，但稅收配回額只有104億元，配回率僅為3.5%，希望中央針對新竹地區發展可以給予更多財政支持。