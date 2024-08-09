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黃國昌批綠趕鴨上架要開臨時會 洪申翰嗆荒謬沒邏輯

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委洪申翰。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委洪申翰。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天批評，當初要求7月16日延會，把沒處理完的事情處理完，民進黨團不願意開，現在要趕鴨子上架，想開臨時會處理人事同意權案。民進黨立委洪申翰回擊，當時8月處理人事同意權案是三黨商議的結果，民眾黨立委黃珊珊也同意，現在民眾黨不想開臨時會，把責任推到民進黨身上，太荒唐了。

民進黨團有意8月中旬舉行臨時會，處理考試委員、NCC委員人事同意權案，在野黨不願配合，並質疑民進黨團沒有提出臨時會連署案、未要求召開全院人事同意權審查，朝野黨團近日頻頻隔空交鋒。

洪申翰表示，本會期延會到7月16日是三黨協商的事情，當時黃珊珊也說人事同意權可以8月中旬再來處理，且當時諸多法案、議程都是國民黨跟民眾黨決定，現在回過頭指責民進黨團當時不處理，很荒謬，完全沒有邏輯。

洪申翰說，在野黨不想開臨時會，不把民眾考試權當一回事要自己負責，不要把責任推到民進黨身上，太荒唐了。

民眾黨 民進黨 洪申翰

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