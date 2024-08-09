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影／賴總統宮廟參拜被誤喊「蔡總統」 一句話化解尷尬

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
賴清德總統今天到台灣道教總廟無極三清總道院參香祈福。記者游振昇／攝影
賴清德總統今天到台灣道教總廟無極三清總道院參香祈福。記者游振昇／攝影

賴清德總統今天到台灣道教總廟無極三清總道院參香祈福，總道院主委鄭銘輝致歡迎詞時對賴總統喊成「蔡總統」，被一旁立委更正，他立即說抱歉，賴總統則稱讚主委「是有感情的人」，巧妙化解尷尬。

眾人參拜後，無極三清總道院主委鄭銘輝致歡迎詞，他說大家歡迎「蔡總統」到來，此話一出，在旁立委何欣純立即喊著「賴總統」，主委鄭銘輝立即更正說「歹勢」，他說自己喊錯，叫多年一時叫錯，他立即再重喊「大家歡迎賴清德賴總統」。

賴總統說今天很高興到無極三清總道院參拜，祈求眾神保佑台灣國泰民安，風調雨順，台灣四時無災，賴總統說，大家來自全台宮廟，剛才主委叫他蔡總統，他聽到第一個感想是，主委是有感情的人，沒有忘記蔡總統，他請大家為主委鼓掌，台下立即一片掌聲。

賴清德總統今天到台灣道教總廟無極三清總道院參香祈福。記者游振昇／攝影
賴清德總統今天到台灣道教總廟無極三清總道院參香祈福。記者游振昇／攝影
賴清德總統今天到台灣道教總廟無極三清總道院參香祈福。記者游振昇／攝影
賴清德總統今天到台灣道教總廟無極三清總道院參香祈福。記者游振昇／攝影

何欣純 賴清德

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