影／賴總統宮廟參拜被誤喊「蔡總統」 一句話化解尷尬

賴清德總統今天到台灣道教總廟無極三清總道院參香祈福，總道院主委鄭銘輝致歡迎詞時對賴總統喊成「蔡總統」，被一旁立委更正，他立即說抱歉，賴總統則稱讚主委「是有感情的人」，巧妙化解尷尬。

眾人參拜後，無極三清總道院主委鄭銘輝致歡迎詞，他說大家歡迎「蔡總統」到來，此話一出，在旁立委何欣純立即喊著「賴總統」，主委鄭銘輝立即更正說「歹勢」，他說自己喊錯，叫多年一時叫錯，他立即再重喊「大家歡迎賴清德賴總統」。