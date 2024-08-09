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影／到對岸宗教交流 賴總統喊話全國宮廟代表：不要被招待
賴清德總統今天到台灣道教總廟無極三清總道院參香祈福，全國許多宮廟代表到場，他對宮廟主委喊話，大家不要被「拐」走，對岸如果說要請客，大家要說不用、自己出錢，宗教交流自己出錢，不要被招待，不然影響台灣國家安全，他很坦白告訴大家此事，也拜託大家要團結。
賴總統今天參拜後向全國宮廟代表說，他接下來要講的話先請大家不要見怪，還三次問大家「好不好？」他以三軍統帥身分來談，他說大家都知道，這幾年中國併吞台灣的企圖日漸增加，台灣海峽有共機軍艦威脅，大家都可從媒體看到，中國以統治、滲透、吸收台灣人民，特別喜歡透過宗教交流，免費台灣人去中國玩。台灣人民善良，到對岸接受招待，不聽對方話又不好意思，這些對台灣國家安全影響很大，他問「大家是否贊成此說法？」台下一片掌聲。
他說自己身為總統第一要務是確保國家安全，不要人民被「拐」走，對岸如果說要請客，大家要說不用，自己出錢，宗教交流自己出錢，不要被招待，不然對台灣國家安全有影響，他很坦白告訴大家此事，也拜託大家要團結。
賴總統說中國無神論，現在蓋廟是為了要統治，他當總統有在拜拜，但共產主義是無神論，民主國家才有宗教信仰，這很清楚，他站在國家安全，和守護宗教自由立場，誠懇拜託大家共同守護台灣。
無極三清總道院主委鄭銘輝事後受訪表示，二岸大家互相交流，政治歸政治，宗教歸宗教，宗教可增加人民信仰，神佛可保佑二岸和平，他說台灣宗教團體去大陸接受招待，對方來台灣也是接受我們招待，二岸交流就是如此，台灣人對自己有信心，都有自己想法；他開玩笑對賴總統說要帶全國宮廟主委去總統府讓總統請客，這就是禮尚往來，以前也有這種交流。
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