藍提修法刪「非核家園」意識形態 洪申翰：別為反對而反對

賴清德總統稱非核家園不是民進黨的意識形態，引發話題。藍委呼籲綠營在立院下會期共修環境基本法，把原條文的「非核家園」目標，改成「零碳家園」。民進黨立委洪申翰今天表示，國民黨不要為反對執政黨政策，為反對而反對，能源政策可以討論，但民進黨不希望修法去更動這件事情。

洪申翰指出，非核家園背後想法是重要價值跟理念，大家對台灣土地安全跟人民生活方式很重要關懷，希望國民黨不要為反對執政黨政策，忽略裡面重要價值的面向；現在訂在法律裡面目標，民進黨不希望這件事情去更動，能源政策都可以討論，很多事情可以開放討論，不要為反對而反對。

賴清德總統表明，「非核家園不是民進黨的意識形態」，此話一出，引起外界對執政黨能源政策轉向的關注，民眾黨立委黃國昌質疑賴清德是在打臉行政院長卓榮泰。洪申翰表示，賴清德講法是非核家園不是民進黨意識形態，卓榮泰則說非核家園是價值，本來就是不一樣的事情，不是一種「信仰式」的意識形態，希望理性思考討論。

洪申翰說，非核家園是基於對台灣土地安全關懷、保護，本身就是一種價值，也與賴清德總統言論沒有衝突，字面上意思也不一樣，黃國昌無法提出具體有建設性東西，只能見縫插針，甚至扭曲方式去講，別有用心。