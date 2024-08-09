罷樑若成案下一步 民進黨：需要任何合作會跳出來幫忙

基隆市選舉委員除1441分查詢單尚有部分未回覆待認定，7日完成罷免市長謝國樑二階4萬3千多人連署人初步查對，函報中選會備查，中選會擬16日審定，進入投票幾已確定。民進黨下一步如何因應？基隆市黨部主委林明智說，未來有需要任何合作，支持者都會跳出來幫忙，讓公民團體的願望能心想事成。

針對罷樑如果宣告成案進入投票，民進黨如何因應？基隆市黨部主委林明智今天說，國民黨自始至終都認為，這場罷免案是由民進黨暗中主導，但事實上，從頭到尾是公民團體自行發動的，民進黨很佩服公民團體的努力和毅力，到現在二階很有希望過關。

林明智表示，希望未來公民團體繼續努力下去，民進黨基隆黨部的立場當然希望有所支持，但目前沒有任何規畫，要釐清的是，以公民團體為主的罷免活動，主軸應在他們身上。「未來有需要任何合作，支持者都會跳出來幫忙，讓公民團體的願望能心想事成。」

民進黨基隆市不分區立委王正旭今天成立服務處，他被問到對罷免案的看法，王正旭說，地方首長要有長遠計畫，但執行過程如民眾覺得有所落差時，民眾想表達訴求是可以理解的，相信這是民眾的選擇，希望基隆的市政能在前市長林右昌奠定的基礎下有更好的發展。