賴說非核家園非綠營意識形態 侯友宜：真的想通了耶

全國4座核電廠8個機組，目前僅有核三廠2號機即將於明年5月停止商轉，國家氣候變遷對策委員會會議昨首次在總統府舉行，賴清德總統表示非核家園不是民進黨的意識形態，能源議題和國家氣候治理，絕對不只是反核或擁核的是非題，新北市長侯友宜今對此表示，賴總統真的想通了耶，並表示要很清楚地告訴全國人民，核能議題現階段到底要如何面對處理。

賴總統昨表示能源政策三項重要工作，第一穩定供電、第二開發多元綠電，第三不排除任何有助於淨零能源方案，表示無論面對新的核能技術，或現有核電廠存廢的，都必須經過社會對話取得共識，妥善解決核安、核廢料，以及法制面等問題。

新北市長侯友宜今上午到塭仔圳視察土地開發工程，他對賴清德能源議題表示「你真的想通了耶」，侯友宜說，總統選舉期間自己也有講過，能源是多元選擇，我們要看能源配比，人民最關心的是不缺電，產業最關心的是用電無虞，所以能源配比多元性本來就是我們要走的路。

侯友宜說，賴清德總統講未來在安全無虞、核廢料能夠處理，核電發展就能夠好好往這個方向去思考、去努力，這是一個該走的路，自己當時在講也是走這條路。現階段總統提到這個想法覺得很好、繼續走，但是要很清楚地告訴全國人民，核能現階段到底如何面對。

他說，核一、核二、核三、甚至包括核四廠有什麼樣的想法，要跟人民說清楚。現階段核一、核二、核三面對電力不足的挑戰，如何在充分安全無虞底下，核廢料能夠妥善處理，在這個時候要如何做一個調整、改變。賴總統改變想法，最重要的要面對現實核一、核二、核三問題，要拿出想法跟魄力去面對。未來大家更期待有更好科技核電，要能夠使用也安全無虞啦。這是一個想通、一個改變，但要做到人民最擔心的電不落漆、環境又可以永續。

另新北市影視協拍中心昨推出形象影片，侯友宜於片中飾演探長，找出隱藏在新北市經典場景，侯友宜表示，新北市是影視產業重要基地，也是國家電影文化中心中心點，新北市其實很多好山好水都在新北，更有很多風景綠地。新北市有28個漁港，歡迎拍片的人來新北市，自己用警探身分找秘境報好康，來說明新北在影視文化要投下更多資源，人力培育，希望大家參與讓新北市影視蓬勃發展。