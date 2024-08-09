挺林郁婷體育署欲告國際拳總 侯友宜喊台灣人站出來討公道

奧運台灣拳擊選手林郁婷不斷被扯進性別風波，國際拳總屢屢質疑參賽資格，國際奧會數度澄清。但仍只不住外界議論，體育署日前透過中華奧會聘律師發警告信至國際拳總，並研議對國際拳總提告。新北市長侯友宜今表示，對林郁婷不實的指控，台灣人要站出來替她找公道。

新北市長侯友宜今上午到塭仔圳視察土地開發工程，侯友宜表示，林郁婷是新北鶯歌女兒也是台灣女兒，一路走來在拳擊之路奮戰不懈，是女性最優質拳擊國手，她用堅毅、韌性以及戰鬥力奮戰到底，走到金牌這一戰，我們支持她也很感動。

侯友宜說，這段時間外面風風雨雨對她不實的指控，台灣人要站出來替她找一個公道，堅持正義。台灣要凝聚所有力量還林郁婷公道，更要支持她在最後金牌戰贏冠軍，讓所有詆毀她的人嘴巴閉起來，不要再亂說話。林郁婷是新北驕傲也是台灣的驕傲，我們繼續給她支持、疼惜她，讓她可以在拳擊舞台發光發熱。