快訊

中華隊9日賽程 舉重陳玟卉接棒爭牌 高球2女將追近領先集團

日本預警南海海槽大地震 我氣象署曝對台影響

美中對抗蔓延到奧運賽場 國際反禁藥機構成夾心餅乾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨：高虹安忙跑法院家裡沒大人 竹市競爭力吊車尾

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天表示，新竹市預算執行率倒數，白營執政成績差。圖／民進黨提供
民進黨今天表示，新竹市預算執行率倒數，白營執政成績差。圖／民進黨提供

民進黨發言人戴瑋珊今天表示，新竹市過去一整年伴隨著市長高虹安因立委任內助理費涉貪從起訴、審理到停職，市長跑法院，無心理市政，新竹市府宛若家裡沒大人，近期從道安全國排名倒數，中央補助款考核基本設施及社福、教育執行率創新低，卻對罷免看板拆除火速積極，兩相對比，極為諷刺。

民進黨新竹市議員曾資程表示，2023年度中央對新竹市一般性補助款考核，其中社會福利縣市組排名由2022年第4名，大幅滑落至2023年第15名；教育同樣雪崩式跌落到第14名，社會福利與教育考核評比為近5年來新低。審計部公布去年度一般性補助款執行率欠佳縣市，在基本設施預算執行率未達8成、教育預算執行率偏低、社福預算執行率待提升等三項指標，新竹市皆榜上有名。

曾資程指出，去年中央補助新竹市超過500萬以上的計畫，15項超過6億元，全數保留未執行，且中央一般性補助新竹市，基本設施執行率未達8成、教育預算執行率偏低、社福預算執行率待提升，可見不是補助經費不足，而是新竹市執行率出了問題。

民進黨新竹市議員劉康彥表示，高虹安上任後忙於政治清算、不務正業，新竹的城市競爭力敬陪末座。根據「遠見雜誌」今年5月底公布的22縣市八大面向滿意度評比，新竹市的「道路與交通」滿意度是41.1%全國最低，不滿意度54%全國最高。再看交通部最新公布的「每月行人道安統計」，今年1月到5月各縣市交通事故死亡人數，在四大行人「死亡指標」中，新竹市包辦三個第一名。

劉康彥指出，每件交通事故的背後都可能代表一個家庭的破碎，高虹安煞有其事設置「交通改善小組」並擔任召集人，但面對行人及交通死亡事故卻束手無策，做出來的成績差強人意，呼籲代理市長邱臣遠必須更認真面對與改善。

交通事故 新竹 高虹安

延伸閱讀

賴稱非核家園不是民進黨意識形態 黃國昌：打臉卓榮泰？

李彥秀爆：民進黨政府2年千萬養御用律師事務所

藍營要奪回新竹市 國民黨部主委李縉穎力促藍白合

颱風天仍滿桌？逾200人參加「台派大辦桌」 罷免高虹安連署已破千

相關新聞

李彥秀爆：民進黨政府2年千萬養御用律師事務所

國會改革法案釋憲言詞辯論庭日前召開，民進黨立委質疑立法院花186萬公帑請訴訟代理人。不過，今日國民黨立委李彥秀說，綠營方...

民進黨：高虹安忙跑法院家裡沒大人 竹市競爭力吊車尾

民進黨發言人戴瑋珊今天表示，新竹市過去一整年伴隨著市長高虹安因立委任內助理費涉貪從起訴、審理到停職，市長跑法院，無心理市...

柯文哲陷京華城案 專案召集人游淑慧點出弔詭之處

台北市前市長柯文哲任內將京華城土地容積率提高至840%，被指有圖利之嫌，媒體報導檢調下周將約談關鍵人物、前副市長彭振聲。...

調查局與FBI聯手破獲詐團 卓榮泰：打詐沒有結束

行政院長卓榮泰今天親自前往調查局「偵辦重大電信詐欺案件暨台美合作破獲跨境機房成果記者會」，了解調查局與檢方合作偵辦「台美...

藍提修法刪「非核家園」意識形態 洪申翰：別為反對而反對

賴清德總統稱非核家園不是民進黨的意識形態，引發話題。藍委呼籲綠營在立院下會期共修環境基本法，把原條文的「非核家園」目標，...

罷樑若成案下一步 民進黨：需要任何合作會跳出來幫忙

基隆市選舉委員除1441分查詢單尚有部分未回覆待認定，7日完成罷免市長謝國樑二階4萬3千多人連署人初步查對，函報中選會備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。