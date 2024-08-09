民進黨：高虹安忙跑法院家裡沒大人 竹市競爭力吊車尾

民進黨發言人戴瑋珊今天表示，新竹市過去一整年伴隨著市長高虹安因立委任內助理費涉貪從起訴、審理到停職，市長跑法院，無心理市政，新竹市府宛若家裡沒大人，近期從道安全國排名倒數，中央補助款考核基本設施及社福、教育執行率創新低，卻對罷免看板拆除火速積極，兩相對比，極為諷刺。

民進黨新竹市議員曾資程表示，2023年度中央對新竹市一般性補助款考核，其中社會福利縣市組排名由2022年第4名，大幅滑落至2023年第15名；教育同樣雪崩式跌落到第14名，社會福利與教育考核評比為近5年來新低。審計部公布去年度一般性補助款執行率欠佳縣市，在基本設施預算執行率未達8成、教育預算執行率偏低、社福預算執行率待提升等三項指標，新竹市皆榜上有名。

曾資程指出，去年中央補助新竹市超過500萬以上的計畫，15項超過6億元，全數保留未執行，且中央一般性補助新竹市，基本設施執行率未達8成、教育預算執行率偏低、社福預算執行率待提升，可見不是補助經費不足，而是新竹市執行率出了問題。

民進黨新竹市議員劉康彥表示，高虹安上任後忙於政治清算、不務正業，新竹的城市競爭力敬陪末座。根據「遠見雜誌」今年5月底公布的22縣市八大面向滿意度評比，新竹市的「道路與交通」滿意度是41.1%全國最低，不滿意度54%全國最高。再看交通部最新公布的「每月行人道安統計」，今年1月到5月各縣市交通事故死亡人數，在四大行人「死亡指標」中，新竹市包辦三個第一名。

劉康彥指出，每件交通事故的背後都可能代表一個家庭的破碎，高虹安煞有其事設置「交通改善小組」並擔任召集人，但面對行人及交通死亡事故卻束手無策，做出來的成績差強人意，呼籲代理市長邱臣遠必須更認真面對與改善。