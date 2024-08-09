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柯文哲陷京華城案 專案召集人游淑慧點出弔詭之處

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧。聯合報系資料照片
國民黨北市議員游淑慧。聯合報系資料照片

北市前市長柯文哲任內將京華城土地容積率提高至840%，被指有圖利之嫌，媒體報導檢調下周將約談關鍵人物、前副市長彭振聲。北市議會京華城案專案小組召集人游淑慧表示，京華城容積案表面上是業者依都市計畫法24條自提的計畫；弔詭的是，從提案、成案到審案都有柯市府介入協助的身影，最後才能關關難過卻關關過。

游淑慧質疑京華城案由自提案變協助案，她說，既然是自提，為何市府要一直跳入協助研議？本來應該是把關人的都發局官員、都委會委員，怎麼能反而變成專案輔導者？

游淑慧指出，都委會109年12月24日775次會議，審議京華城容積案的會議記錄，幾乎明示委員「申請者的提案是跟市府研議而來的」這無疑告訴委員，這個提案是跟市府討論過「OK的啦」。

游淑慧也說，當時仍引來府外學者的不滿，其中曾光宗老師第一個發言，並堅決反對申請人所提出來的方案「但這位老師就沒有續聘了」。她說，有質疑的委員不只一位，當時都沒有被尊重；現在柯前市長推到都委會共識決，但她認為這叫「吃豆腐共識」。

游淑慧也列出曾光宗的發言，曾指此案來來往往已花很長時間，個人認為申請單位沒有正本清源好好提出規畫構想，卻一直希望市府開一張無限期的空白支票，讓申請單位想要多少樓地板面積自己填，這個心態很不對，因此個人堅決反對申請人所提出來的方案。

另外，曾光宗的質疑，還認都是從私人的角度出發，只因為申請單位做不到，所以就要市府給予容積獎勵，這個邏輯應該先對台北市民解釋，為何申請單位做不到的事情，市府就要給容積獎勵？

曾還舉例，申請單位設計的地下室開挖率81.05%，達不到台北市土地使用管制自治條例綜合設計放寬之開挖率70%標準，所以要適用別的法令，讓市府給容積獎勵，但這是申請單位的問題、不是台北市的問題、也不是台北市民的問題，而申請單位要的容積台北市民的容積，申請單位做不到的事情，卻要求給予容積，這邏輯申請單位必須先解釋清楚。

另外，又提到民航法，民航法的位階很高，申請單位卻因受限而另外要容積。再者，京華城案提到有關建築設計、韌性城市的想法，是城市建築設計的基本要求，申請單位卻將基本的設計拿來要求全台北市民給容積獎勵，請問怎麼說得過去？

議員游淑慧質疑京華城案由自提案變協助案。圖／取自游淑慧臉書
議員游淑慧質疑京華城案由自提案變協助案。圖／取自游淑慧臉書

議員游淑慧質疑京華城案由自提案變協助案。圖／取自游淑慧臉書
議員游淑慧質疑京華城案由自提案變協助案。圖／取自游淑慧臉書

北市 游淑慧

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