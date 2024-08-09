影／卓榮泰視察台美跨境打詐成果會 FBI派代表出席

行政院長卓榮泰、美國FBI駐台代表Ty Cook、政務委員林明昕、調查局長陳白立、法務部部長鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝與財政部部長莊翠雲等，上午前往調查局出席「偵辦重大電信詐欺案件暨台美合作破獲跨境機房成果記者會」。會中展示偵辦之「台美跨境機房」、「行動話務機房」、「虛幣洗錢水房」、「黑幫暴力水房」、「三支虛擬帳號」及「詐團勾串律師」6大類型案件主題及成果，展現政府打詐的決心，美國聯邦調查局(FBI)首度派出駐台代表出席，表達對台美合作打擊詐欺犯罪之感謝。

卓榮泰視察會場所展示的貓池、DMT卡池、中繼型機房、SIM卡、鉅額不法現金等扣押物。卓榮泰致詞時指示三項加強重點，第一，就年輕人受騙的案件應要嚴格執法；第二，律師集團的詐騙也要加大懲處，以此案例告訴執法人員不要以身試法；第三，利用名人騙取投資、騙取金錢也要嚴打，才能讓人民有信心。 FBI駐台代表Ty Cook上午前往調查局出席「偵辦重大電信詐欺案件暨台美合作破獲跨境機房成果記者會」。記者黃義書／攝影 行政院長卓榮泰（右二）上午前往調查局出席「偵辦重大電信詐欺案件暨台美合作破獲跨境機房成果記者會」，察看破獲成果。記者黃義書／攝影 調查局舉辦「偵辦重大電信詐欺案件暨台美合作破獲跨境機房成果記者會」，展示破獲電信詐欺案件利用護照辦理SIM卡進行詐騙。記者黃義書／攝影 行政院長卓榮泰（左一）、財政部部長莊翠雲（左二）法務部部長鄭銘謙（左三）、調查局長陳白立（左四）上午前往調查局出席「偵辦重大電信詐欺案件暨台美合作破獲跨境機房成果記者會」，察看破獲成果。記者黃義書／攝影 行政院長卓榮泰（右一）上午前往調查局出席「偵辦重大電信詐欺案件暨台美合作破獲跨境機房成果記者會」，察看破獲成果。記者黃義書／攝影 調查局舉辦「偵辦重大電信詐欺案件暨台美合作破獲跨境機房成果記者會」，展示破獲跨境機房之DMT卡池。記者黃義書／攝影 行政院長卓榮泰（左一）、法務部部長鄭銘謙（左二）、調查局長陳白立（，左三），上午前往調查局出席「偵辦重大電信詐欺案件暨臺美合作破獲跨境機房成果記者會」，察看破獲成果。記者黃義書／攝影