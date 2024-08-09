賴清德稱非核家園不是民進黨意識形態 黃國昌：打臉卓榮泰？

國家氣候變遷對策委員會昨天在總統府舉行首次會議，賴清德總統表示，非核家園不是民進黨的意識形態。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天批評，行政院長卓榮泰曾說非核家園是民進黨價值，賴清德卻說非核家園不是民進黨意識形態，賴清德公開打臉卓榮泰嗎？到底民進黨的能源配比政策是什麼，顯然只有口號，沒有規畫。

黃國昌指出，賴清德昨天宣示態度與卓榮泰不一樣，賴清德稱非核家園不是民進黨意識形態，卓榮泰日前在立法院備詢說非核家園是民進黨價值，到底誰講得算，賴清德昨天是公開打臉卓榮泰嗎？民進黨政府能源政策到底是什麼，到現在說不清楚也講不明白。

黃國昌說，發電方式是手段，最重要目標是穩定供電，滿足人民民生跟產業需求才是目的，大家非常關心在台灣穩定供電如何實現，民進黨政府能源配比政策為何，昨天總統府浩浩蕩蕩開第一次委員會，結果隻字未提，難道連最基本的事情都要混。

黃國昌質疑，先前總質詢請教卓榮泰，民進黨政府承認2025年再生能源配比達20%跳票，賴政府接下來2026年再生能源目標為20％，能源占比為何，卓榮泰、國發會、經濟部都答不出來，顯然沒有規畫，只有口號。

針對環境部長彭啟明在會中指出，所謂「新核能」要蓋成也是2029、30年以後的事。言下之意，賴清德要真正評估使用新核能，最快時間點落在2030年後，也就是他得先取得2028年的總統連任。黃國昌批評，電力穩定供應是現在進行式，無法建築在某一個特定人要連任才能穩定供電的目標，太荒謬了，不要挑戰台灣公民社會的智商。