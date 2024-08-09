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兌現政見 賴清德：健康台灣深耕計畫編列100億預算

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
賴清德總統（右四）今天參觀遠距醫療中心智慧病房時，對於5項智能設備可減輕護理師工作量，稱讚「非常好」。記者趙容萱／攝影
賴清德總統（右四）今天參觀遠距醫療中心智慧病房時，對於5項智能設備可減輕護理師工作量，稱讚「非常好」。記者趙容萱／攝影

賴清德總統今視察台中榮總智慧醫療時說，台灣不是只有半導體，醫療也是很好的國際交流，可以幫助友邦；對於「健康台灣」政見，健康台灣行動聯盟提出的10項建議在明年的預算一件件納入，「健康台灣深耕計畫」預計是100億元。護理師非常關心的三班護病比或夜班執行的獎勵預算都有編列，甚至健保永續發展也編列非常龐大預算，盼能改善醫療人員工作環境。

賴清德今天上午9時由衛福部長邱泰源、行政院政務委員陳時中、退輔會主委嚴德發、立委蔡其昌、何欣純、楊瓊瓔等人陪同，視察台中榮總智慧醫療，他在參觀遠距醫療中心智慧病房時，對於台中榮總推動電子紙床頭卡急性病房100%覆蓋率、ADC智慧藥櫃等5項智能設備，可減輕護理師工作量，稱讚「非常好」，隨後參觀全自動智能檢驗室。

賴清德致詞時說，他今天來，很驚奇台中榮總在智慧醫療進步如此神速，相信台中榮總智慧醫療進步的模式可以供提供給全國參考。他上任後，接待很多邦交國貴賓，都希望赴該國建置智慧醫療，未來將協助建置數位化、智慧化，這就是台灣的國力。智慧醫療、精準醫療或再生醫療都會提升台灣民眾健康福祉，也可成為很好的國際交流，讓國際社會知道，台灣不是只有半導體而已，醫療也做得很好，也可以幫助邦交國。

賴清德說明，感謝台中榮總院長陳適安加入「健康台灣」籌畫工作，由陳志鴻教授領軍的健康台灣行動聯盟提出的10項建議，在明年的預算中，一件件納入，例如「健康台灣深耕計畫」預計是100億元，明年應該有50億元，癌症新藥基金預算也編列。

賴清德指出，護理師非常關心的三班護病比或夜班執行的獎勵預算都有編列，甚至健保永續發展也編列非常龐大預算，盼能改善醫療人員工作環境，在更寬廣的空間發揮醫療專業，服務人民，達到健康管理的目標，號召大家一起響應、加入。

賴清德認為，醫療人員的使命，盡能力來幫助病人；有些事不能做，特別是違反服務民眾的事，即便是為了爭取自己權益，都應思考再三，讓整個醫療團隊得到民眾的支持。

賴清德總統今視察台中榮總智慧醫療時致詞。記者趙容萱／攝影
賴清德總統今視察台中榮總智慧醫療時致詞。記者趙容萱／攝影
賴清德總統（右一）今天參觀遠距醫療中心智慧病房時，對於5項智能設備可減輕護理師工作量，稱讚「非常好」。記者趙容萱／攝影
賴清德總統（右一）今天參觀遠距醫療中心智慧病房時，對於5項智能設備可減輕護理師工作量，稱讚「非常好」。記者趙容萱／攝影

台中榮總 賴清德

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