調查局與FBI聯手破獲詐團 卓榮泰：打詐沒有結束

行政院長卓榮泰今天親自前往調查局「偵辦重大電信詐欺案件暨台美合作破獲跨境機房成果記者會」，了解調查局與檢方合作偵辦「台美跨境機房」、「行動話務機房」、「虛幣洗錢水房」、「黑幫暴力水房」、「三支虛擬帳號」及「詐團勾串律師」等案件的概況。卓榮泰表示，賴清德總統非常清楚民間最大的期待之一，就是能夠徹底的破獲這些詐騙集團，因此「打詐只有開始，沒有結束」，所有執法單位都要跟詐團鬥力、鬥法、鬥智，以贏得最後的勝利。

今天現場亮點之一，是新北地檢署、調查局北機站與美國聯邦調查局FBI跨境合作執法，破獲機房橫跨三地柬埔寨、台灣和美國的詐團，FBI也為此特別派出2位資深官員出席記者會，由代表Ty Cook當面向卓揆表達對台美合作打擊詐欺犯罪的感謝。

Ty Cook讚揚調查局在打擊台灣及國際詐騙案件持續不懈的努力，同時指出打擊詐騙案件也是美國聯邦調查局的首要任務之一，感謝調查局積極推動國際執法合作，期待未來能繼續合作，共同打擊對美、台及國際社會有影響的犯罪活動。

調查局表示，局內目前為配合行政院打詐行動綱領，已調整打詐組織及人力，專辦集團性詐欺犯罪，統合資通安全處、鑑識科學處、通訊監察處、洗錢防制處及經濟犯罪防制處，於局本部成立「新世代打擊詐欺督導中心」，北、中、南部地區機動工作站建置「打擊詐欺防制中心」，桃園市調查處建置「打擊跨境詐欺防制中心」，並調整成立9個「科技偵查組」，增加打詐專責人力，推動科技打詐任務。

未來調查局將以「源頭打擊」、「阻斷金流」、「境外攔阻」及「刨除黑幫集團」四大目標為偵辦重點，針對投資詐欺、詐欺集團機房、洗錢水房、話務系統商，溯源追查集團首腦及幕後金主。