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李彥秀爆：民進黨政府2年千萬養御用律師事務所

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國會改革法案釋憲言詞辯論庭落幕，政治餘波未結束。圖／聯合報系資料照片
國會改革法案釋憲言詞辯論庭落幕，政治餘波未結束。圖／聯合報系資料照片

國會改革法案釋憲言詞辯論庭日前召開，民進黨立委質疑立法院花186萬公帑請訴訟代理人。不過，今日國民黨立委李彥秀說，綠營方面也聘了10個律師花150萬元的律師，更點名大恆國際法律事務所兩年來承接政府標案超過千萬元，民進黨用公帑養御用律師事務所。

國會改革法案釋憲言詞辯論庭落幕，政治餘波未結束，民進黨疑立法院用公帑請訴訟代理人打官司。李彥秀今反嗆，綠營昨天狂打憲法法庭律師費，結果立刻被抓包，民進黨立法院黨團、總統府、行政院、監察院共聘用10個有給職律師，也花了將近150萬元的律師費。

李彥秀指出，誇張的是這次以30萬元替行政院訴訟的大恆國際法律事務所，光是這兩年就承接政府標案超過千萬元，民進黨不僅利用公帑豢養1450網軍側翼，抹黑攻擊在野黨，更用人民的血汗錢，養了一批御用律師事務所。

李彥秀表示，民進黨花的錢還不僅是律師費，整個國家機器的隱形成本，更是數倍、數十倍的數目。今天會有釋憲案以及緊急處分，都是因為民進黨罔顧民意，罔顧自己過去長期堅持的民主價值，規避民意監督，對抗國會改革，才會有今天的憲法訴訟與程序，所有的經費、社會成本，都是民進黨以及賴清德總統一手造成的，今天還拿律師費出來說嘴，民進黨根本就是自打嘴巴、本末倒置，倒果為因。

國民黨立委賴士葆也說，根源就是賴清德、總統府、行政院不接受立法院議決結果，民進黨發動釋憲戰爭，所以才要花這麼多錢，源頭就是賴清德發動這場釋憲戰爭，使得老百姓多付錢。

律師 民進黨 釋憲

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