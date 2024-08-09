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綠籲開臨時會審人事案 黃國昌：翁柏宗資格不符不重提？

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖／聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖／聯合報系資料照

民進黨立法院黨團有意8月中旬舉行立法院臨時會，處理考試委員、NCC委員人事同意權案。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，當初要求7月16日延會好好把沒處理完的事情處理完，民進黨團不願意開，現在要趕鴨子上架，民進黨團的邏輯是什麼，讓人無法理解。

黃國昌指出，如果考試委員人事同意權行使這麼重要，從總統提名到送進立法院，到目前為止，民進黨團提案召開全院委員會審查紀錄是零，從來沒有要求召開全院委員會審查，民進黨團不是說人事同意權很重要，怎麼會經過幾個月來，提案召開全院委員會審查次數是零。

黃國昌說，NCC委員人事同意權更是荒謬，行政院送交立法院主委被提名人是翁柏宗，但根據新修正的NCC組織法，請問行政院長卓榮泰，翁柏宗連被提名為NCC委員委員的資格都沒有，難道提名的名單不用重提嗎？要求朝野黨團審查不具資格的人任命為NCC主委，這不是超級荒謬的事情。

黃國昌喊話行政院，NCC委員人事同意權審查最重要前提，就是請把不符資格的翁柏宗撤回重新提名，現在提名的人根本不符合NCC委員被提名資格。

NCC 民進黨 立法院

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