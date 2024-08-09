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日宮崎發生規模7.1強震 外交部：已第一時間致電關心

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，鹿兒島大崎町一棟建築倒塌。路透
日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，鹿兒島大崎町一棟建築倒塌。路透

日本宮崎縣東側海域在台北時間8月8日下午3時40分左右發生芮氏規模7.1地震，並發布海嘯警報。外交部極為關心日本發生強震後的受災狀況，已於第一時間致電日本台灣交流協會台北事務所表達關心慰問及願意提供協助之意。

外交部指出，已於地震發生後立即指示我國駐福岡辦事處掌握災情及國人受困狀況。據駐福岡辦事處最新回報，截至9日上午總計有10餘位日本民眾受傷，尚無死亡案例；另九州境內有幾處房屋倒塌及小規模山崩，交通系統曾短暫停運，目前已全數恢復正常運作。至於我國僑民、留學生及觀光客目前均未傳出受災或受困消息。

外交部也指示駐福岡辦事處持續密切注意後續災情發展及國人受災情形，並即時提供受困國人必要協助。倘國人在當地遭遇緊急情況需要協助，請立即撥打駐福岡辦事處急難救助手機號碼：+81-90-1922-9740。

此外，昨日賴總統在召開氣候變遷對策委員會時，得知稍早日本九州外海發生預估規模7.1地震後，掛心日本災後狀況，特別在會中向所有委員插播該消息，表示日本氣象廳已經針對宮崎縣、高知縣、大分縣、鹿兒島縣、愛媛縣等沿岸發布海嘯相關警報，並表達憂心。

賴總統會中表示，全球天災地變情形已經非常嚴重，希望地震災情能降到最低。

地震 日本 福岡

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