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新聞眼／穩定供電擺第一 總統對核能態度可見端倪

賴清德稱核能非是非題 賴士葆：搶2028擁核的票

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國家氣候變遷對策委員會首次會議昨日在總統府舉行，賴清德總統表示非核家園不是民進黨的意識形態，外界猜測事後可能動作。國民黨立委賴士葆今日說，賴清德說法的目的在搶擁核的票，為2028佈局。記者屈彥辰／攝影
國家氣候變遷對策委員會首次會議昨日在總統府舉行，賴清德總統表示非核家園不是民進黨的意識形態，外界猜測事後可能動作。國民黨立委賴士葆今日說，賴清德說法的目的在搶擁核的票，為2028佈局。記者屈彥辰／攝影

國家氣候變遷對策委員會首次會議昨日在總統府舉行，賴清德總統表示非核家園不是民進黨的意識形態，外界猜測事後可能動作。國民黨立委賴士葆今日說，賴清德說法的目的在搶擁核的票，為2028佈局。

賴清德昨日表示，非核家園不是民進黨的意識形態，能源議題和國家氣候治理，絕對不只是反核或擁核的是非題，而是多元的選擇題，甚至是複雜的多選題。

賴清德也說，能源政策上目前有三項重要工作，第一是穩定供電，第二是開發多元綠電，第三是不排除任何有助於淨零的能源方案，包括未來新的、先進的核能技術。無論是面對新的核能技術，或者現有核電廠存廢的問題，都必須先經過社會對話、取得社會共識，來妥善解決核安、核廢料，以及法制面等諸多問題。

對於賴清德的下一步，賴士葆認為，現在看不出來，不管賴清德怎麼講，委員會怎麼講，和碩董事長童子賢怎麼講，會發現行政院長卓榮泰代表行政部門是鐵板一塊。

賴士葆說，他的解讀是，卓榮泰顧反核基本盤，賴清德要衝擁核的票，賴清德想在這一塊擴大支持度，為2028選舉佈局。可以看到AI產業、外資來台灣投資，電越來越不夠，但昨天對核電著墨非常少，大家都很清楚台灣是缺電的，動輒傳出停電，沒有缺電就不會停電，而且昨日備載容量只有8%，也低於紅線標準。以前甚至曾低到4%，這都非常可怕。

賴士葆也批委員會是疊床架屋，是黑機關、黑委員會，過去有總統想推動組織化，民進黨反對，「民進黨可以做的，我們都不能做」。

賴士葆也批賴清德談話是政治考量，因為輝達跟AMD等等的下游廠要來台灣設廠，我方都歡迎，但這需要大量的電，台電也講到未來幾年會很吃緊，賴清德不管這些，是高調強調2030之後的事情，現在就要缺電，應該要立即處理。

賴士葆說，核三廠要延役，只要修法去掉5年限期即可，賴清德講2030是因為要加5年，2024年加5年差不多2030年，但法都可以解套了，馬上可以申請，大概一兩年，核安沒有問題就可以啟動，賴清德講這些都是空話，為選票考量。

民進黨 賴士葆 賴清德

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