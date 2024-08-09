營救大進滿88號加大力度 林炳坤：13日可望帶回人船

澎湖籍漁船大進滿88號疑因越界作業，遭大陸海警船扣留月餘，經各方積極奔走營救，前立委林炳坤預計12日啟程赴廈門，13日洽談，快的話可望當日就帶回船長及其他船員，圓滿落幕。不過經歷此一事件，他感嘆兩岸自民進黨執政後即中斷對話機制，再不恢復對談，很多事情難免流於意氣之爭，對兩岸都不利。

澎湖大進滿88號7月2日在金門海域遭大陸海警船登檢扣押，洪姓船長、丁姓台籍船員及印尼籍3名漁工共5人被帶往泉州港，前立委林炳坤、澎湖海峽兩岸交流協會理事長陳雙全等人近一個月來民間人士身分投入營救，已敲定下周二在泉州進一步交涉，前立委林炳坤此行將偕大進滿船東許國文及洪姓船長女兒進行人道探視。

前立委、澎湖海峽兩岸交流協會前理事長林炳坤今早表示，他預計下周一自高雄啟程，搭11點多飛機到金門，搭船轉赴廈門用直接到泉州，周二會見大陸台辦人員，原則上先帶回其他四名船員，船長部分因涉及違法、罰款等部分，需進一步釐清責任，如何洽商順利，可望當日一起帶回。

近一個多月來，陸委會等官方單位對營救大進滿88號人船始終無具體進展，人稱「澎湖王」的澎湖籍前立委林炳坤等民間人士「自力救濟」，設法與陸方斡旋，林炳坤說，每周他都與陸方保持通話設法搭救，但先前金門撞船事件未解決，陸方覺得我方對兩岸問題沒有解決誠意，以致影響大進滿88號救援。如今金門撞船事件落幕，兩岸民間交流盼盡速恢復，包括旅遊、農漁運銷等問題也能順利展開交流，

「以前兩岸關係良好時，根本沒有漁場越界這些問題。」林炳坤感嘆，自民進黨執政後，兩岸中斷對談至今，走到這個地步，常遇事互嗆，意氣用事，「你抓我的，我抓你的」，兩岸間包括共同打擊犯罪、司法互助等問題沒能坐下來好好談，「兩岸間不重啟對話，衝突只會愈來愈多」。

林炳坤指現在海事衝突，陸委會不跟國台辦談，但海基會、海協會總要有連繫。兩間有太多複雜的問題要解決，我方至今連海基會董事長人選都還沒確定，兩岸間沒有對話的管道，完全透過民間，這樣「不通啦」。