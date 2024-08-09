快訊

日氣象廳發「南海海槽地震」警告！政府推演死亡數是311地震的14倍

A321XLR續航力11小時 空中巴士再「補刀」讓波音陷苦戰

新聞眼／穩定供電擺第一 總統對核能態度可見端倪

營救大進滿88號加大力度 林炳坤：13日可望帶回人船

聯合報／ 記者王勇超王昭月／澎湖即時報導
澎湖籍前立委林炳坤下周將赴大陸，營救大進滿88號人船。圖／翻攝自林炳坤臉書
澎湖籍前立委林炳坤下周將赴大陸，營救大進滿88號人船。圖／翻攝自林炳坤臉書

澎湖籍漁船大進滿88號疑因越界作業，遭大陸海警船扣留月餘，經各方積極奔走營救，前立委林炳坤預計12日啟程赴廈門，13日洽談，快的話可望當日就帶回船長及其他船員，圓滿落幕。不過經歷此一事件，他感嘆兩岸自民進黨執政後即中斷對話機制，再不恢復對談，很多事情難免流於意氣之爭，對兩岸都不利。

澎湖大進滿88號7月2日在金門海域遭大陸海警船登檢扣押，洪姓船長、丁姓台籍船員及印尼籍3名漁工共5人被帶往泉州港，前立委林炳坤、澎湖海峽兩岸交流協會理事長陳雙全等人近一個月來民間人士身分投入營救，已敲定下周二在泉州進一步交涉，前立委林炳坤此行將偕大進滿船東許國文及洪姓船長女兒進行人道探視。

前立委、澎湖海峽兩岸交流協會前理事長林炳坤今早表示，他預計下周一自高雄啟程，搭11點多飛機到金門，搭船轉赴廈門用直接到泉州，周二會見大陸台辦人員，原則上先帶回其他四名船員，船長部分因涉及違法、罰款等部分，需進一步釐清責任，如何洽商順利，可望當日一起帶回。

近一個多月來，陸委會等官方單位對營救大進滿88號人船始終無具體進展，人稱「澎湖王」的澎湖籍前立委林炳坤等民間人士「自力救濟」，設法與陸方斡旋，林炳坤說，每周他都與陸方保持通話設法搭救，但先前金門撞船事件未解決，陸方覺得我方對兩岸問題沒有解決誠意，以致影響大進滿88號救援。如今金門撞船事件落幕，兩岸民間交流盼盡速恢復，包括旅遊、農漁運銷等問題也能順利展開交流，

「以前兩岸關係良好時，根本沒有漁場越界這些問題。」林炳坤感嘆，自民進黨執政後，兩岸中斷對談至今，走到這個地步，常遇事互嗆，意氣用事，「你抓我的，我抓你的」，兩岸間包括共同打擊犯罪、司法互助等問題沒能坐下來好好談，「兩岸間不重啟對話，衝突只會愈來愈多」。

林炳坤指現在海事衝突，陸委會不跟國台辦談，但海基會、海協會總要有連繫。兩間有太多複雜的問題要解決，我方至今連海基會董事長人選都還沒確定，兩岸間沒有對話的管道，完全透過民間，這樣「不通啦」。

澎湖 金門 陸委會

延伸閱讀

台壽前進澎湖捐血送愛

《立委休會出國去2-2》立委出國真有學習？藍綠白列成果

《立委休會出國去2-1》出國經費不透明 多立委認應公開

金門胡姓釣客終於回家 陸委會：樂見陸方終於採取行動

相關新聞

賴清德稱非核家園非綠神主牌 李彥秀：謊話只有他會信

賴清德總統昨日表示非核家園不是民進黨的意識形態，引發議論。國民黨立委李彥秀今日說，這種漫天大謊只有賴清德會信，賴清德的講...

被傳召妓、薪資比部長高 林飛帆：已報案不再姑息

國安會副秘書長林飛帆透過社群平台表示，中共當局日前將他列入「懲戒頑固台獨分子」名單，網路上就接連出現幾則假消息，包含指控...

【專家之眼】台海戰爭爆發，日澳加英中型強國旁觀？

美國著名的民間智庫蘭德公司（RAND Corporation）今年6月20日公布了題為：「台海衝突時中型強權國家的能耐」...

營救大進滿88號加大力度 林炳坤：13日可望帶回人船

澎湖籍漁船大進滿88號疑因越界作業，遭大陸海警船扣留月餘，經各方積極奔走營救，前立委林炳坤預計12日啟程赴廈門，13日洽...

打詐預算增5倍卻不查綠涉詐案 李彥秀：怕動搖黨本嗎

我國詐騙猖獗，明年度政府打詐預算編列73億元，增加5.6倍。國民黨立委李彥秀今日表示，政府真的該做點事情，但民進黨高層如...

阿公被指控幫日軍賺錢 翁曉玲：抹黑祖宗八代

國民黨立委翁曉玲近期因國族認同被綠營圍剿，就連翁曉玲的阿公翁鐘賜先生也被媒體指控是日本人，還幫日軍賺錢。對此，翁曉玲表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。