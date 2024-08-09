打詐預算增5倍卻不查綠涉詐案 李彥秀：怕動搖黨本嗎

我國詐騙猖獗，明年度政府打詐預算編列73億元，增加5.6倍。國民黨立委李彥秀今日表示，政府真的該做點事情，但民進黨高層如桃園市前市長鄭文燦與前立委、im.B吸金詐騙集團過從甚密，檢方5度聲請搜索票都遭到駁回，民進黨是害怕查下去動搖黨本嗎？

李彥秀說，台灣被諷刺為「詐騙之島」，不論是詐騙案件數以及詐騙金額都創下歷史新高。明年度政府打詐預算編列了73億元，增加5.6倍，支持政府全力掃蕩猖獗的詐騙犯罪，每一個詐騙數字的背後都是民眾畢生積蓄與斑斑血淚。

李彥秀表示，打詐專法通過了，預算乘以5倍，政府真的該做一點事情了，民進黨2016年成立「打擊詐欺犯罪中心」、2022年成立「打詐國家隊」、2023年成立「打詐辦公室」，但是詐騙案件與金額卻創下新高。鄭文燦與前立委、im.B吸金詐騙集團過從甚密，檢方五度聲請搜索票都遭到駁回，請問，民進黨是害怕查下去動搖黨本嗎？

李彥秀強調，打債不能變成口號，預算不能變成亂花，詐騙是台灣之恥，詐騙是人民之痛，要法律定法律、要預算給預算、要人力給人力，請賴清德總統拿出具體的成績給人民看。