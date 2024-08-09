快訊

日氣象廳發「南海海槽地震」警告！政府推演死亡數是311地震的14倍

A321XLR續航力11小時 空中巴士再「補刀」讓波音陷苦戰

新聞眼／穩定供電擺第一 總統對核能態度可見端倪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打詐預算增5倍卻不查綠涉詐案 李彥秀：怕動搖黨本嗎

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

我國詐騙猖獗，明年度政府打詐預算編列73億元，增加5.6倍。國民黨立委李彥秀今日表示，政府真的該做點事情，但民進黨高層如桃園市前市長鄭文燦與前立委、im.B吸金詐騙集團過從甚密，檢方5度聲請搜索票都遭到駁回，民進黨是害怕查下去動搖黨本嗎？

李彥秀說，台灣被諷刺為「詐騙之島」，不論是詐騙案件數以及詐騙金額都創下歷史新高。明年度政府打詐預算編列了73億元，增加5.6倍，支持政府全力掃蕩猖獗的詐騙犯罪，每一個詐騙數字的背後都是民眾畢生積蓄與斑斑血淚。

李彥秀表示，打詐專法通過了，預算乘以5倍，政府真的該做一點事情了，民進黨2016年成立「打擊詐欺犯罪中心」、2022年成立「打詐國家隊」、2023年成立「打詐辦公室」，但是詐騙案件與金額卻創下新高。鄭文燦與前立委、im.B吸金詐騙集團過從甚密，檢方五度聲請搜索票都遭到駁回，請問，民進黨是害怕查下去動搖黨本嗎？

李彥秀強調，打債不能變成口號，預算不能變成亂花，詐騙是台灣之恥，詐騙是人民之痛，要法律定法律、要預算給預算、要人力給人力，請賴清德總統拿出具體的成績給人民看。

李彥秀 民進黨 詐騙集團

延伸閱讀

賴清德稱非核家園非綠神主牌 李彥秀：謊話只有他會信

綠觀選團被爆與供應商吃飯 李彥秀：難道大麻要合法化？

明年政府歲入歲出雙破3兆元 李彥秀：財政地獄剛開始

7月CPI年增創5個月新高 李彥秀：通膨巨獸虎視眈眈

相關新聞

賴清德稱非核家園非綠神主牌 李彥秀：謊話只有他會信

賴清德總統昨日表示非核家園不是民進黨的意識形態，引發議論。國民黨立委李彥秀今日說，這種漫天大謊只有賴清德會信，賴清德的講...

營救大進滿88號加大力度 林炳坤：13日可望帶回人船

澎湖籍漁船大進滿88號疑因越界作業，遭大陸海警船扣留月餘，經各方積極奔走營救，前立委林炳坤預計12日啟程赴廈門，13日洽...

被傳召妓、薪資比部長高 林飛帆：已報案不再姑息

國安會副秘書長林飛帆透過社群平台表示，中共當局日前將他列入「懲戒頑固台獨分子」名單，網路上就接連出現幾則假消息，包含指控...

【專家之眼】台海戰爭爆發，日澳加英中型強國旁觀？

美國著名的民間智庫蘭德公司（RAND Corporation）今年6月20日公布了題為：「台海衝突時中型強權國家的能耐」...

綠籲開臨時會審人事案 黃國昌：翁柏宗資格不符 不重提？

民進黨立法院黨團有意8月中旬舉行立法院臨時會，處理考試委員、NCC委員人事同意權案。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，...

日宮崎發生規模7.1強震 外交部：已第一時間致電關心

日本宮崎縣東側海域在台北時間8月8日下午3時40分左右發生芮氏規模7.1地震，並發布海嘯警報。外交部極為關心日本發生強震...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。