賴清德稱非核家園非綠神主牌 李彥秀：謊話只有他會信

賴清德總統昨日表示非核家園不是民進黨的意識形態，引發議論。國民黨立委李彥秀今日說，這種漫天大謊只有賴清德會信，賴清德的講話證明台灣缺電危機嚴重，應到立法院國情報告。

賴清德昨日表示，他20幾年前擔任立委時，與許多跨黨派委員提案制定《環境基本法》，被稱為「環境憲法」，首次將「非核家園」四個字入法，在第23條條文寫道：「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標」。民進黨當時在中央執政，但非國會多數。《環境基本法》能在朝野共識下完成立法，也證明「非核家園」不是民進黨的意識形態；「永續發展」才是朝野、不分政黨為國家共同打拚的目標。

李彥秀說，賴清德宣稱非核家園不是民進黨的意識形態，這種漫天大謊言，全台灣大概除了賴清德以外，沒有人會相信。反核是民進黨創黨以來的堅持，並將精神寫進民進黨的黨綱中。

李彥秀表示，林義雄為了反核千里環島苦行35天，絕食9天，前總統蔡英文非核家園更喊了整整八年，難道賴清德全忘了嗎？一句「非核家園不是民進黨意識形態」就能一筆勾消？

李彥秀認為，賴清德昨天的講話，證明台灣缺電的問題有多嚴重，也證明民進黨過去的能源政策徹底破產，台電承認，未來3年供電壓力最大。賴清德為了拚連任，不惜背棄民進黨核心價值。能源政策不是不能討論，核電不是不能攤開來講，但請賴清德不要躲在總統府裡獨白，應該立刻到立法院進行國情報告，說清楚，講明白。