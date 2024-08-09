俄羅斯影射批評林郁婷 外交部譴責：專擅蠻橫惡劣

外交部今天表示，俄羅斯駐聯合國副常任代表紀柏梁（DmitryPolyanskiy），在聯合國安理會引用國際拳擊總會（IBA）的謬誤說法，影射批評台灣奧運女拳手林郁婷的性別，外交部予以最嚴厲的譴責。

外交部上午透過新聞稿表示，國際奧林匹克委員會（IOC）已多次公開確認林郁婷的參賽資格，並早在2019年就取消國際拳擊總會籌辦奧運拳賽的權利，其後更於2023年撤銷國際拳擊總會作為拳擊運動管理機構的地位，所以該組織已失去國際公信力。

外交部指出，紀柏梁未經查證，恣意引用國際拳擊總會的錯誤指控，並濫用安理會場域，發表與維護國際和平與安全無關的謬論，充分凸顯俄羅斯無視國際規則與公理正義、意圖以政治力影響奧運賽事，以及專擅蠻橫的惡劣本質。

外交部呼籲，國際社會應同聲譴責，共同維護「友誼、團結、公平競爭」的奧運精神。