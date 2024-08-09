俄羅斯影射批評林郁婷 外交部譴責：專擅蠻橫惡劣
外交部今天表示，俄羅斯駐聯合國副常任代表紀柏梁（DmitryPolyanskiy），在聯合國安理會引用國際拳擊總會（IBA）的謬誤說法，影射批評台灣奧運女拳手林郁婷的性別，外交部予以最嚴厲的譴責。
外交部上午透過新聞稿表示，國際奧林匹克委員會（IOC）已多次公開確認林郁婷的參賽資格，並早在2019年就取消國際拳擊總會籌辦奧運拳賽的權利，其後更於2023年撤銷國際拳擊總會作為拳擊運動管理機構的地位，所以該組織已失去國際公信力。
外交部指出，紀柏梁未經查證，恣意引用國際拳擊總會的錯誤指控，並濫用安理會場域，發表與維護國際和平與安全無關的謬論，充分凸顯俄羅斯無視國際規則與公理正義、意圖以政治力影響奧運賽事，以及專擅蠻橫的惡劣本質。
外交部呼籲，國際社會應同聲譴責，共同維護「友誼、團結、公平競爭」的奧運精神。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言