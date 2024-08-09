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阿公被指控幫日軍賺錢 翁曉玲：抹黑祖宗八代

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲近期因國族認同被綠營圍剿，就連翁曉玲的阿公翁鐘賜先生也被媒體指控是日本人，還幫日軍賺錢。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲近期因國族認同被綠營圍剿，就連翁曉玲的阿公翁鐘賜先生也被媒體指控是日本人，還幫日軍賺錢。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委翁曉玲近期因國族認同被綠營圍剿，就連翁曉玲的阿公翁鐘賜先生也被媒體指控是日本人，還幫日軍賺錢。對此，翁曉玲表示，這種連誅式的想把她祖宗八代都抹黑的行徑，惡劣可恥，並強調她祖父是一生有著大中國情懷的台灣人

翁曉玲表示，翁氏家族乃是安溪科榜翁氏在台灣第13世翁廷燦公後代的宗族子弟。第15世代後定居嘉義義竹。而她的祖父翁鐘賜先生，是一位生長於日本殖民統治時期、日據時期的台灣人，在台學業成績優異，後赴日本讀大學，畢業於日本東京慶應大學經濟學系。

翁曉玲指出，祖父在東京求學期間，積極參與台灣留學生所組織的「東京台灣青年會」的同鄉會活動，為受日本殖民高壓統治的家鄉文化覺醒、民族覺醒而努力。

翁曉玲提及，祖父曾響應蔣渭水先生、林獻堂先生所組織的抗日組織「台灣文化協會」的號召，留學日本期間，追隨吳三連、連震東等有志留日台灣留學生的腳步，利用暑假期間，返回台灣故鄉，加入第三次巡迴講演、傳播新知與啟蒙思想，追隨有志一同的「東京台灣青年會」的台灣留學生，不畏辛勞到各地演說，盡了身為台灣文化人最大之努力。

翁曉玲表示，她的祖父在日據時期經商，但也是追隨蔣渭水、林獻堂、吳三連、連震東等先賢抵抗日本殖民高壓統治的台灣人，一生有著大中國情懷的台灣人，竟然被綠營側翼造謠抹黑，目的只是為了打擊她的孫女。

翁曉玲批評，這種媒體還有天良、 禮義廉恥嗎？真是「吃人夠夠」、莫此為甚！最後，翁曉玲強調，「我就是堂堂正正的中國人，綠營不要再造謠懷疑我的出身。」

台灣人 日本 翁曉玲

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