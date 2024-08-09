被傳召妓、薪資比部長高 林飛帆：已報案不再姑息

國安會副秘書長林飛帆透過社群平台表示，中共當局日前將他列入「懲戒頑固台獨分子」名單，網路上就接連出現幾則假消息，包含指控他召妓被捕、薪資比部長級高等等，他決定不再姑息，昨晚已向警方報案。

中國國台辦前天在官方網站上新增「依法懲治台獨頑固分子」專欄網頁，在置頂的台獨頑固分子清單中，列出行政院前院長蘇貞昌、游錫堃、國安會秘書長吳釗燮、副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、立委蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇共10人的名字。

林飛帆表示，他在父親節前一天被中共當局列入「懲戒頑固台獨分子」名單，接著網路上就出現幾則針對他的假消息，包含在臉書社團「爆廢公社」上指稱他召妓被捕、在「爆政公社」上指稱他的薪資比部長級高，高達25萬元，意圖進行認知操作。

林飛帆指出，不論是境外還是境內，絕不姑息，已向警方報案，類似的假訊息攻擊已經不是第一次，過去還有假帳號說他是前總統蔡英文、李登輝的私生子，實在令人啼笑皆非，或者聲稱他與中共間諜王立強吃飯，逼得被誣指為王立強的朋友跳出來澄清。

林飛帆說，假訊息快速散播，澄清卻要花費百倍力氣，但這個假訊息的攻擊時序，值得大家注意，也可以作為未來大家辨別假訊息攻擊的識讀參考，同時他也很感謝親友第一時間告知此事，讓他能夠快速應變、報案。