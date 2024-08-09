【專家之眼】台海戰爭爆發，日澳加英中型強國旁觀？

美國著名的民間智庫蘭德公司（RAND Corporation）今年6月20日公布了題為：「台海衝突時中型強權國家的能耐」（Middle-Power Equities in a Cross-Strait Conflict），研究分析了都是美國盟國的日本、澳洲、加拿大及英國等4個國家，在兩岸發生戰爭時，手上有什麼籌碼？會採取什麼行動？RAND的這個研究，是我國外交部的委託案，如果研究結果有利於台灣，以民進黨的執政風格，早就拿來進行「大內宣」及「大外宣」了；但讀者可以上網Google一下，幾乎沒有任何新聞報導，何以如此？可以推論應該是研究結果對民進黨政府沒有什麼利用價值。

既然如此，這裡就先談研究發現。主要研究發現4點：1、中型權力國家兩岸如果發生戰爭時，對台灣的支持，僅侷限在外交支持，以及對中共的經貿制裁。但是研究受訪的專家學者也都指出，從俄烏戰爭來看，外交支持及經濟制裁的效果十分有限，尤其是澳日加英各國，和中國大陸的經貿狀況，各有不同，除非在美國的強烈要求下，否則，每個國家都還是會以自己的國家利益為主要考量。特別是澳洲和日本的受訪者指出，由於澳日和中國經貿來往十分密切，會尋求自己的「戰略自主」（strategic autonomy）。依筆者的體會，研究報告似乎隱含著，一旦兩岸戰爭發生，對大陸的經貿外交制裁可能流於口頭，對台灣的外交及物質支援也會十分有限。

2、中共不認為亞太地區的中型強權對中國是個威脅。研究指出澳日英加的軍事力量，在21世紀都呈現逐漸弱化的趨勢。從這些中型強權國家在國防支出上所佔的國家預算比，以及所佔GDP的百分比，這些中型國家，實在「沒有能力」或手頭上沒有國力籌碼（equities），威脅到中共在台灣海峽採取軍事行動。中共只對日本的軍事力量比較關切（concern），但日本除了安倍首相主張台灣有事就是日本有事外，其他政治領袖及民眾都不願意和中共發生軍事衝突；地緣上比較可能捲入台海戰爭的是澳洲，但澳洲在國防支出上一直沒有明顯增加，其實際戰力不足以對中共產生嚇阻或威脅。

3、RAND的研究指出，參與到這個研究的所有專家學者，和美國其他智庫學者專家的研判都不一樣，該研究認為：中共不可能主動對台灣發動戰爭。研究指出中共對台動武的方式有3種：封鎖、懲罰性軍事行動及全面入侵的戰爭；對於後兩者，由於影響大陸經濟甚鉅，以及威脅到中共的統治的體制及穩定，因此以「封鎖」的可能性最大；但是如果中共發動對台全面封鎖，以美國為首，一定會發動「反封鎖」，可是效果不大。中型強權國家沒有能力個別的去進行經貿制裁，而且也不願意為此形成「反封鎖」的聯盟。因為，這種經濟制裁不僅傷及中型強權國家的經濟，也會傷害世界經濟。RAND的研究認為中共最關心的是自己統治的合法性及體制的維持和穩定，因此才研判中共不可能主動發起台海戰爭。

4、中型強權國家的影響力逐漸區域化，以及其國力在衰弱中。一旦兩岸發生戰爭，中型強權國家目前還是有能力給予台灣強烈的政治支持或道德支持，但是沒有能力直接捲入兩岸戰爭，尤其是當戰爭的衝突威脅升高時，他們沒有能力將其衝突程度降低，對中共產生嚇阻的力量。

RAND的研究發現，和民進黨口口聲聲宣稱大陸不斷地採取軍事演習及威脅，為全面入侵台灣做準備的口徑有所不同，難怪民進黨政府花錢請RAND做研究，但研究結果卻不敢用；其次，民進黨也一再強調除了美國會協防台灣外，一旦兩岸發生戰爭，全世界主張自由民主的國家，都會趕過來支持台灣。RAND的研究，特別從比較有能力或籌碼介入兩岸戰爭的國家中，挑出澳日英加4個中型強權國家，經過訪談研究分析整理，發現這些國家，要不沒有能力或籌碼，要不沒有意願，也認定中共不可能主動發起兩岸戰爭，RAND的這個研究結果，當然不會被賴政府歡迎。

當然，RAND的研究是透過專家學者的訪談，以及進行「個案分析」，爬梳挑出來的4個中型強權國家，從他們過去和中共的關係，以及他們的對兩岸的外交政策去做研判，結論也仍有一定程度的「偏差」。只是該研究特別指出其研究成果是想提供實際政策制定者參考，就不曉得台灣到底「參考」到什麼程度，而在對大陸政策上是否願意做出調整？不再對中共主動挑釁，自己製造出迫使中共動武的事端呢？