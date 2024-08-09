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冷眼集／豪擲預算 真能從源頭打詐？

聯合報／ 本報記者黃婉婷
去年民眾「被詐騙」金額累積高達88億餘元，創史上新高。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片
去年民眾「被詐騙」金額累積高達88億餘元，創史上新高。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片

詐騙氾濫為民怨之首，詐騙手法卻推陳出新，即便高度警戒都可能遭到毒手，更屢見執法人員與詐團、博弈洗錢集團勾結醜聞。行政院成立「打詐國家隊」歷經三任閣揆仍難從源頭防堵，如今打詐綱領將再升級，打詐新四法亦公布施行，卓內閣一口氣撒下七十三億元預算，這份打詐成績單將取決於是否對症下藥與落實。

政府打詐從前年蘇貞昌任閣揆時成立「打詐國家隊」，提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，宣稱是一年七個月策畫而成，挹注十四億元經費，擴增人力與設備；陳建仁任閣揆時宣布打詐綱領進化為「一點五版」，成立「打詐辦公室」再增十三億元，卻被抨擊大多花在場地整修和防詐宣導。

今年初通過打詐新四法，明年還有「打詐行動綱領二點○」，預算比過往大增六十億元。當時主責的前政委羅秉成曾強調，目前犯罪集團大肆利用通訊軟體等犯罪，「歹徒已經開遊艇，你還在游泳」，因此除了原先的識詐、堵詐、阻詐、懲詐，新增數位部加強「防詐」，同時加重詐欺刑責、放寬科技偵查手段。

不過，過往打詐不利最為人詬病的，無論是詐團愛用的漫遊門號橫行，卻缺乏實名制導致無法查出真正犯嫌；或是詐團多利用第三方支付或虛擬貨幣詐財，政府對第三方支付並無資本額或開業設限等。都顯示業管雖涵蓋金管會、ＮＣＣ、數位部等眾多部會，卻事權分散、彼此推諉，甚至徒有法令卻未落實，使成效差強人意。

去年民眾「被詐騙」金額累積高達八十八億餘元，創史上新高。面對道高一尺、魔高一丈的洗錢手法，金流追蹤仍是難解問題，人力問題也待紓解。豪擲的預算是否能對症下藥，趕上甚至超越「歹徒開的遊艇」還是未知數，但愈高的預算也伴隨愈高的期待，如何拿出整合魄力，跨部會防堵詐騙於未然，考驗卓內閣的執行力。

國家隊 詐騙 遊艇

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