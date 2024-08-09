明年打詐預算73億 暴增5.6倍

「打詐新四法」正式上路，「新世代打擊詐欺策略行動綱領二點○」預計明年元旦登場，行政院長卓榮泰宣示明年將大幅增加打詐預算。據悉，整體經費達到七十三億元，是今年十三億元的五點六倍。在野立委指出，擴增預算之餘也要有「軍令狀」，並告知政策成效，只要做得徹底，立法院當然支持，只怕龍頭蛇尾。

俗稱打詐專法的「詐欺犯罪危害防制條例」，涵蓋金融、電信與數位經濟防詐。「通訊保障及監察法」與「刑事訴訟法」專章透過ＧＰＳ紀錄、Ｍ化車追蹤車手、定位詐騙機房，「洗錢防制法」強制納管虛擬資產、加強控管第三方支付，洗錢逾一億元提高刑責。

卓榮泰昨天在行政院會分別聽取內政部及法務部說明「打詐新四法之新作為」報告後指出，「打詐新四法」讓國家打擊詐騙的法制及執法工具更臻完備，各部會應儘速完成配套子法及訂定「打詐綱領二點○」。另請警政署推動建置網路流量紀錄保存系統，加速導入網路通訊時代的執法工具，並於明年大幅增加打詐預算。

賴清德總統前天指出，打詐經費將比今年度增加約四點八倍。不過，據悉，明年度打詐經費約為七十三億元，是今年的五點六倍。行政院估九月邀集各部會討論打詐綱領二點○，預計明年元旦上路，並賦予數位部「防詐」工作，透過ＡＩ揪出詐騙帳號並提前下架，另外警政署也將加強識詐宣導、添購科技偵查犯罪設備。

民進黨立委鍾佳濱表示，既然現在有法源依據，當然要有預算去執行打詐工具，作業費上挹注理所當然，雖然無法預先預測結果，但給足經費就要有作為拿出成績，希望相關單位執行打詐能更有成效，這是全民的期望，若做得不好，明年度要檢討。

民眾黨立委林國成表示，打詐並非單一部會就能主導，要多個單位聯合進行，只要做得徹底、能夠有效打詐，立法院當然會支持，就怕龍頭蛇尾。

國民黨立委牛煦庭表示，打詐新法通過後，若沒有相關預算支持，也是徒勞；但預算和新法之間是否有足夠的連結性，要嚴格把關。他說，行政院既然要增編預算，也要有「軍令狀」，這些經費下去後，會獲致什麼樣的政策成果，也應該要清楚向人民交待。