國會改革憲法法庭辯論律師費 總統府請3人花45萬

針對國會改革法案憲法法庭辯論訴訟費用，總統府副秘書長張惇涵今天表示，總統府委任律師洪偉勝、 學者孫迺翊及蘇慧婕三人，共同擔任總統府違憲審查案的訴訟代理人，3人總金額是45萬元，每個人15萬元。

民進黨立委王定宇公布憲法法庭辯論，立法院機關代表的律師費用共186萬元，質疑「這樣花納稅人的錢到底值不值得？」國民黨立委翁曉玲則要求王定宇告訴大家，總統府、行政院、監察院和民進黨團4機關共12位律師，到底付多少律師費用。

張惇涵表示，有關憲法法庭處理國會擴權違憲法案委任律師費用，經取得律師的同意，遮蔽相關個資，總統府是委任洪範法律事務所律師洪偉勝，並由洪偉勝洽請2位學者包括孫迺翊、蘇慧婕，3人共同擔任總統府違憲審查案的訴訟代理人。