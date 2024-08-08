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國會改革憲法法庭辯論律師費 總統府請3人花45萬

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府副秘書長張惇涵公布國會改革釋憲憲法法庭的總統府聘請律師的釋憲律師的合約書，其中載明律師費，共計台幣45萬元。記者黃義書／攝影
總統府副秘書長張惇涵公布國會改革釋憲憲法法庭的總統府聘請律師的釋憲律師的合約書，其中載明律師費，共計台幣45萬元。記者黃義書／攝影

針對國會改革法案憲法法庭辯論訴訟費用，總統府副秘書長張惇涵今天表示，總統府委任律師洪偉勝、 學者孫迺翊及蘇慧婕三人，共同擔任總統府違憲審查案的訴訟代理人，3人總金額是45萬元，每個人15萬元。

民進黨立委王定宇公布憲法法庭辯論，立法院機關代表的律師費用共186萬元，質疑「這樣花納稅人的錢到底值不值得？」國民黨立委翁曉玲則要求王定宇告訴大家，總統府、行政院、監察院和民進黨團4機關共12位律師，到底付多少律師費用。

張惇涵表示，有關憲法法庭處理國會擴權違憲法案委任律師費用，經取得律師的同意，遮蔽相關個資，總統府是委任洪範法律事務所律師洪偉勝，並由洪偉勝洽請2位學者包括孫迺翊、蘇慧婕，3人共同擔任總統府違憲審查案的訴訟代理人。

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