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「罷樑」成案？ 中選會擬16日審定

聯合報／ 記者黃婉婷游明煌／連線報導
基隆市長謝國樑罷免案成案機率高，地方推估9月下旬或10月初是可能的投票時間。圖／聯合報系資料照片
基隆市長謝國樑罷免案成案機率高，地方推估9月下旬或10月初是可能的投票時間。圖／聯合報系資料照片

基隆市長謝國樑罷免案成案機率高，地方推估9月下旬或10月初是可能的投票時間；內政部中選會表示，待收到函文後，暫訂8月16日交由委員會議依法審定，再對外說明。謝國樑昨表示，這就是1場選舉，也是公民權的一種，只是在基隆從來沒行使過，鼓勵大家踴躍出來，投下心目中的1票。

罷樑團體提交的4萬3138人連署人名冊，經基市選委會查對，合格連署人仍高於門檻許多，罷免案幾成定局，因尚有查詢單未回覆，基市選委會先將不含查詢單的初步查對結果交給中選會，預估14日完整函報中選會。

基隆校廚 暑假也能領薪

基隆市府昨在成功國小辦理廚工衛生講習，謝國樑化身廚師下廚與小朋友互動，謝說，市府今年推出食安3箭，每人午餐費加碼20元、引進食品安全管制系統HACCP專家入校輔導，及提升營養午餐工作者待遇。他當場宣布，為照顧及留任學校廚房工作者，8月1日起廚工暑假也能領到薪水。

對於罷免成案幾成定局，謝說，3、4月開始就一直做充分準備，一方面讓民眾了解施政成果，最近早上每天到各地直播，雖是向市民、通勤族問候，但都會帶到主要政策及正在推行的工作。

謝國樑說，「這就是1場選舉（指罷免案）」，只是過去基隆人沒見過、投過這樣的選票，對基隆來說是第一次，宣導起來會較辛苦。

東岸商場案 市府連2勝

另外，基隆市東岸商場重新招商案引發爭議，市府和原廠商大日公司、協力廠商主富NET公司對簿公堂，多起官司審理中。6月時，法官已駁回大日請求市府給付增建2至4樓費用5千萬元，市府昨收到法院駁回NET聲請假處分的裁定，雙方法律戰市府已連2勝。

中廣前董事長趙少康質疑，東岸商場案子是罷謝案的源頭，若司法已還謝國樑公道，還罷免什麼？是不是只剩政治操作？NET昨發聲明，指市府一再對外放話、歪曲司法裁判，是為轉移近日罷免案通過在即的焦點。

中選會 罷免 謝國樑 趙少康 通勤族

延伸閱讀

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