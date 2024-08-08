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9月底改善400處危險路口 劉世芳：邁向行人零死亡

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部下午部務會報安排國土署「行人安全暨校園周邊」執行成果及後續推動規劃，國土署副署長徐燕興出席會後記者會。圖／內政部提供
內政部下午部務會報安排國土署「行人安全暨校園周邊」執行成果及後續推動規劃，國土署副署長徐燕興出席會後記者會。圖／內政部提供

為洗刷「行人地獄」汙名，內政部長劉世芳指出，9月底前與交通部協力完成400處危險路口改善、「行人交通安全設施條例」配套子法預計10月1日實施，將從法治、工程、民眾參與等面向多管齊下推展，邁向2030年減少行人死亡率50%，2050年達成行人零死亡願景。

內政部下午部務會報安排國土署「行人安全暨校園周邊」執行成果及後續推動規劃，國土署副署長徐燕興於會後記者會上指出，配合「行人交通安全設施條例」制定，自2024年至2026年，同步執行「永續提升人行安全計畫」4年期計畫，總經費400億元，由內政部及交通部分別匡列260億元及140億元。

徐燕興指出，經費用於補助地方政府辦理路口行人安全設施改善、改善人行道、校園周邊暨行車安全道路改善、行人及高齡友善示範區、減少路側障礙物、提升非號誌化路口安全及碰撞構圖系統開發等項目。

此外，徐燕興提及，2022年底行政院核定「校園周邊暨道路行車安全改善計畫」，由內政部及交通部分別編列41.5億元及3.5億元，內政部已協助各地方政府完成206處校園及308處路口改善校園周邊學童通行安全，預計今年將再完成200處校園及100處路口改善。

劉世芳認為，國土署分享地方政府整體規劃完整人行環境，透過不同計畫及經費，分期施作得成功案例，如新北市板橋區忠孝國中周圍人行及通學環境改善工程，改善後實際增加庇護島、路口人行道擴大及增設安全停等空間及綠底行穿線等措施，明顯提升用路人安全保障。

劉世芳指出，人行安全路網的串聯及洗刷台灣人行地獄的惡名，須透過中央、地方與民眾共同合作，各年齡層的行人皆該享有平整、順暢、安全的通行環境，應從法治、工程、民眾參與等面向多管齊下，邁向2030年減少行人死亡率50%，2050年達成「行人零死亡」願景。

新北市板橋區忠孝國中周圍人行及通學環境改善工程，改善後實際增加庇護島、路口人行道擴大及增設安全停等空間及綠底行穿線等措施。圖／內政部提供
新北市板橋區忠孝國中周圍人行及通學環境改善工程，改善後實際增加庇護島、路口人行道擴大及增設安全停等空間及綠底行穿線等措施。圖／內政部提供

人行道 校園 行人地獄

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