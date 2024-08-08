氣候變遷委員會2共識 籲政府建立能源資訊平台

總統賴清德擔任召集人的國家氣候變遷對策委員會今天下午登場，經過4小時的會議達成2項共識，一是積極發展再生能源是最大公約數，二是政府應充分揭露各種能源選項資訊，並建立資訊平台弭平資訊落差。

國家氣候變遷對策委員會第一次委員會議今天下午登場，經過4小時會議，總統府副秘書長張惇涵、總統府發言人郭雅慧、環境部長彭啓明、台電董事長曾文生晚間舉行記者會。張惇涵轉述會議內容與賴總統的裁示及結論。

張惇涵指出，賴總統在會中表示，不論是來自政府機關或是公民團體、產業代表、學者的貢獻，讓今天的會議有建設性的方向與成果，討論多元且深入，因為開會達4小時，外界或許會猜測開會過程「吵起來」還是「打起來」，但就他看，氣氛不激烈也不激動，反而很積極。

總統說，環境部提出針對氣候變遷衝擊的評估報告，台電公司則報告電力供需轉型及挑戰，大家應誠實面對問題、務實提出對策、踏實解決問題，這需要委員持續提供寶貴意見，尤其氣候變遷委員會討論的議題，不只是環境部、台電的報告案，更涵蓋淨零路徑、公正轉型、永續綠生活等7大主軸。

賴總統表示，接下來每季將定期召開1次會議，國家氣候變遷對策委員會將與行政院永續會對接，感謝今天政府代表都在來委員會前，向行政院長卓榮泰報告；他希望未來的會議，各部會報告案都能循今天模式，經卓榮泰核可後再到委員會討論。

總統指出，他也要請副召集人、行政院副院長鄭麗君和彭啓明，將政院的因應氣候變遷的政策作為進度，列為每次會議的報告事項，透過每3個月1次的委員會報告強化社會溝通，讓社會大眾更了解政府施政。

賴總統表示，政府需要團結所有力量因應氣候變遷挑戰，今天的委員會就是行動的開始，「讓我們共同努力、打造永續繁榮的台灣」。

此外，張惇涵也指出，今天會中討論許多能源選項，但並未實質討論核能存續，然而委員會對能源治理有2項高度共識，第一，每個能源選項在不同層面都會遭遇不同挑戰，但積極發展再生能源是最大公約數，因此大家都有共同的責任，政府、民間企業、公民社會要一起面對重重挑戰。

張惇涵指出，第二，國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸在會中倡議，現階段當務之急，是政府應充分揭露各種能源選項資訊、充分釐清事實，並建立共同且真實的資訊平台，以弭平資訊落差、避免社會分裂，讓台灣社會進一步理性討論，促進達成永續的社會共識。

另外，委員們也同意公開氣候變遷對策委員會會議內容摘要，因此，總統府將與委員確認紀錄無誤後，於會議結束後2週至1個月在總統府網站公開。

至於建立共同的資訊平台，郭雅慧表示，將設置在行政院架構下，因行政院副院長鄭麗君也是委員會成員之一，將帶回行政院研議，下次會議前提出。