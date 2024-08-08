日本九州7.1強震 賴總統：盼災情降最低

日本九州外海今天下午當地時間4時43分左右，發生推估規模7.1地震。總統賴清德表達憂心，也盼災情能降到最低。

日本放送協會（NHK）報導，日本今天下午4時43分左右九州外海發生推估規模7.1地震，目前最大震度6弱出現在宮崎縣。宮崎縣、高知縣、大分縣、鹿兒島縣、愛媛縣已接獲「海嘯注意報」。

總統府晚間表示，賴總統今天主持國家氣候變遷對策委員會第一次會議，在各與會人員輪流發言期間，賴總統得知日本九州外海發生預估規模7.1地震後，掛心日本災後狀況，特別在會中向所有委員插播該消息。

賴總統表示，日本氣象廳已經針對宮崎縣、高知縣、大分縣、鹿兒島縣、愛媛縣等沿岸發布海嘯相關警報，並表達憂心。

賴總統會中也說，全球天災地變情形已經非常嚴重，希望地震災情能降到最低。

此外，外交部長林佳龍晚間在X平台，以日語發文指出，已指示駐福岡辦事處持續密切注意地震災情發展及台灣民眾受災情形。

林佳龍表示，他已透過日本台灣交流協會向日方表達，若日本需要，台灣願隨時提供協助。

據駐福岡辦事初步回報，目前尚未接獲台灣僑民、留學生及觀光客有受災狀況；駐處將持續密切注意地震災情發展及台灣民眾受災情形，並即時提供受困台灣人必要協助。