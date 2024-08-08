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《立委休會出國去2-1》出國經費不透明 多立委認應公開

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
公督盟長期關切立法院運作。圖／聯合報系資料照片
公督盟長期關切立法院運作。圖／聯合報系資料照片

面對民團公督盟、名嘴陳揮文等人質疑立委在休會期間拿人民納稅錢「假考察、真出遊」，國民黨立委洪孟楷與民眾黨立委黃國昌建議報告應公開在立院官網。民進黨立委林楚茵受訪時則表示，出國都有與當地議員進行交流，若要公開經費使用她也贊成，而且像她去歐洲，光是機票錢就快花光補助了。

立委出國詐領補助？

為推展國會外交，立院每年編列國會交流事務費2260萬元，每位立委每年可申請2次、最多20萬元。公督盟理事潘威佑表示：立法院每年編列兩千多萬預算供立委出國交流，卻不告訴人民這些經費獲得那些成效？損害立法院與人民之間的互信。

名嘴陳揮文也在廣播節目上透露，許多立委假借出國考察名義，領人民納稅錢出國玩，很多立委領公費跟著委員會出國交流，回國直接拿登機證核銷，詐領10萬，質疑這根本就是貪汙。陳揮文希望立法院能公布最近10年，每個立委，每個會期出國去哪裡？去了幾天，報了多少錢？

報告可上傳立院

對此，國民黨立委洪孟楷表示，他絕對支持公開透明，但立委應對人民負責而非特定民間團體，「尤其公督盟長期被視為立場偏頗，實在不應該擔任此客觀角色」。對於報告形式，他認為，過去曾有媒體報導地方議會的考察報告用抄的，建議可用表格或其他有效率的形式登錄以揭露行程。

洪孟楷也說，相關報告需注意部份內容應尊重駐外單位安排，及當地政府的不公開默契。民眾黨立委黃國昌也表示，贊成公開相關經費與成效，但認為報告應上傳立法院網站，而非民間團體網站。

立委也有自己貼錢

林楚茵受訪時說，她不反對將立委的出國經費運用與成果公開，她自己都會寫臉書跟民眾報告自己去哪裡、有什麼成果了，相關經費公開也沒什麼大不了，而且都有照片為證。她也透露，立委補助的20萬，光是飛歐洲的機票就已經快不夠，還有當地交通、住宿等費用，就要立委自己處理。

林楚茵表示，公督盟要監督絕對沒問題，不過她認為，「報告有時會流於形式，交考察報告給公督盟，可能僅公督盟看得到，若希望讓選民了解，其實各委員的社群平台更為適用。」【更多精采內容，詳見

公督盟 立法院 考察

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