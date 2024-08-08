《立委休會出國去2-2》立委出國真有學習？藍綠白列成果

「我們有參訪芬蘭的教育機構，還有愛沙尼亞的轉型正義博物館！」民進黨立委林楚茵受訪時這樣說；國民黨立委萬美玲受訪時也強調；「有去捷克、德國與西班牙，參訪德國身心障礙中心，爭取增加捷克直航、聘用科技人才！」立委表示，參訪行程很緊密，根本沒有放鬆的時間。

立法院於7月中休會後，由於立法院撥給立委每人最多20萬的出國預算補助，許多立委紛紛出國訪問，過去曾遭民團質疑「假考察、真出遊」。

參考北歐教育與轉型

對此，民進黨立委林楚茵受訪時表示，她與同黨立委范雲、林宜瑾等人前往奧地利、芬蘭和愛沙尼亞進行為期一週的國會外交，由於愛沙尼亞等國的國會議員在立法院會期間有前來參訪，基於禮尚往來，也要找時間回訪。林楚茵說，芬蘭最著名的是教育領域，因此在出訪期間有參訪教育單位，盼台灣的教育問題能有所借鏡。

「包括AI、轉型正義等領域都可以學習！」她強調，在愛沙尼亞當地有設立博物館，主題就是紀錄共產黨統治愛沙尼亞期間，如何監控人民的狀況。林楚茵也說，在出訪期間也見到很多國會議員與政府官員，可增加外交互動。

增加直航、學習特教

國民黨立委萬美玲受訪時說，捷克參議院長韋德齊發邀請函，所以與跨黨派多位立委一同前往交流，有見到參議院首席副議長、眾議院副議長與其他國會議員，捷克希望台灣能增加直航航班，立委們認為這有助我國旅遊團出團，還有台商、學生交流，因此也承諾會協助協調。

另外，故宮明年將滿百周年，萬美玲指出，我國珍貴國寶要到捷克首都布拉格出展，為避免中國任意扣押，此行也有確認捷克參眾議院修法完成，可確保我國國寶不會被中國扣押。她表示，國科會第一個海外基地也在布拉格，盼協助捷克培養科技人才，我國也可錄用，她們還有去查理大學進行教育互訪，盼增加交換學生與科技教育交流。

「我們也去了西班牙與德國！」萬美玲舉例說，在西班牙有去一年一度的歐華商會，是歐洲台商最重要的會議，且跨黨派立委都有到場為台商加油打氣，還有聽取意見，例如有北歐台商希望增加代表處，回國也會幫忙協調；在德國則參訪全歐洲最大身心障礙特教學校，該機構有自設醫院、庇護工場與心輔中心，運作模式值得台灣參考。

新形式體育交流

民眾黨立委張啟楷受訪時則說，他近日與立法院副院長江啟臣，以及洪孟楷、楊瓊瓔、陳玉珍、黃建賓、張啓楷、邱志偉、莊瑞雄、賴惠員、黃秀芳、郭昱晴等跨黨派立委參訪日本九州，拜會很多參眾議員，而這次也是立法院第一次以體育的方式與外國議會交流。

他指出，日本希望我國科技產業可以前往熊本等地投資，我方也有表達希望日本更多企業可以來台設點，雙邊是互相交流。【更多精采內容，詳見 】