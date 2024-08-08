建築物耐震規範「僅供參考」 監院促內政部改進

監委郭文東今天說，「建築物耐震設計規範」是依建築法、建築技術規則授權訂定的法令，內政部卻稱該規範的「附錄A耐震工程品管」並無強制性、僅供參考，監察院函請內政部檢討改進。

郭文東透過新聞稿表示，建築物耐震特別監督制度，是源自「建築物耐震設計規範及解說」附錄A「耐震工程品管」的內容，而「建築物耐震設計規範及解說」的主管機關為內政部。

郭文東指出，但附錄A中卻加註「本附錄係原第7章草案內容，經內政部建築技術審議委員會第31次會議決議刪除涉及建築物法定行為人部分，附錄之原第7章草案內容係原始之擬定資料，僅供參考。」

郭文東說，「建築物耐震設計規範」是依建築法、建築技術規則授權訂定的法令，也是行政程序法所稱對多數不特定人民發生法律效果的法規命令。內政部是「建築物耐震設計規範」主管機關，卻稱該規範「附錄A耐震工程品管」並無強制性、僅供參考。

郭文東表示，這導致取得「耐震標章」所需的特別監督工作，是否應依附錄A實施「結構施工特別監督」，以及「特別監督人」資格與責任等疑義，內政部應確實檢討改進。

調查報告指出，「耐震標章」雖是由民間認證機構核發，屬自願性、鼓勵性制度，但「都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法」及「都市更新建築容積獎勵辦法」中，都規定取得耐震標章者，可給予基準容積10%獎勵容積，可知「耐震標章」核發與政府容積獎勵授益處分直接相關。

調查報告說，內政部卻以耐震特別監督並非建築法規範下的制度為由，未就附錄A「特別監督人須為有資格執行該項特別施工作業之結構專業技師」規定中，明確解釋「有資格」、「結構專業技師」，如何落實容積獎勵目的，令人質疑。

另外，郭文東表示，行政院公共工程委員會是技師法的主管機關，理應建立專業技師制度，維護公共安全與公共利益，提升技術服務品質，健全專業技師功能。

郭文東說，工程會對「耐震特別監督工作」究竟是不是「技師業務」，前後做出相反的函釋，讓業界無所適從，應確實檢討改進。