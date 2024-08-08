快訊

日本九州外海規模7.1強震 鹿兒島「民宅倒塌、邊坡崩落」畫面曝光

建築物耐震規範「僅供參考」 監院促內政部改進

中央社／ 台北8日電
內政部卻稱「建築物耐震設計規範」的「附錄A耐震工程品管」並無強制性、僅供參考，監察院函請內政部檢討改進。圖／聯合報系資料照片
內政部卻稱「建築物耐震設計規範」的「附錄A耐震工程品管」並無強制性、僅供參考，監察院函請內政部檢討改進。圖／聯合報系資料照片

監委郭文東今天說，「建築物耐震設計規範」是依建築法、建築技術規則授權訂定的法令，內政部卻稱該規範的「附錄A耐震工程品管」並無強制性、僅供參考，監察院函請內政部檢討改進。

郭文東透過新聞稿表示，建築物耐震特別監督制度，是源自「建築物耐震設計規範及解說」附錄A「耐震工程品管」的內容，而「建築物耐震設計規範及解說」的主管機關為內政部。

郭文東指出，但附錄A中卻加註「本附錄係原第7章草案內容，經內政部建築技術審議委員會第31次會議決議刪除涉及建築物法定行為人部分，附錄之原第7章草案內容係原始之擬定資料，僅供參考。」

郭文東說，「建築物耐震設計規範」是依建築法、建築技術規則授權訂定的法令，也是行政程序法所稱對多數不特定人民發生法律效果的法規命令。內政部是「建築物耐震設計規範」主管機關，卻稱該規範「附錄A耐震工程品管」並無強制性、僅供參考。

郭文東表示，這導致取得「耐震標章」所需的特別監督工作，是否應依附錄A實施「結構施工特別監督」，以及「特別監督人」資格與責任等疑義，內政部應確實檢討改進。

調查報告指出，「耐震標章」雖是由民間認證機構核發，屬自願性、鼓勵性制度，但「都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法」及「都市更新建築容積獎勵辦法」中，都規定取得耐震標章者，可給予基準容積10%獎勵容積，可知「耐震標章」核發與政府容積獎勵授益處分直接相關。

調查報告說，內政部卻以耐震特別監督並非建築法規範下的制度為由，未就附錄A「特別監督人須為有資格執行該項特別施工作業之結構專業技師」規定中，明確解釋「有資格」、「結構專業技師」，如何落實容積獎勵目的，令人質疑。

另外，郭文東表示，行政院公共工程委員會是技師法的主管機關，理應建立專業技師制度，維護公共安全與公共利益，提升技術服務品質，健全專業技師功能。

郭文東說，工程會對「耐震特別監督工作」究竟是不是「技師業務」，前後做出相反的函釋，讓業界無所適從，應確實檢討改進。

監察院內政及族群委員會、交通及採購委員會今天通過郭文東所提調查報告，函請內政部及行政院公共工程委員會檢討改進。

監察委員郭文東。圖／聯合報系資料照片
監察委員郭文東。圖／聯合報系資料照片

內政部 建築 監察院

延伸閱讀

新建果菜市場落後4年未完工啟用 監院糾正花蓮縣府

為國土計畫法闢謠 內政部：土地遭劃農業區仍能變更

內政部國土計畫闢謠！土地遭劃定農業區 「並非」不得變更

內政部：強化第一線消防員救災訓練 降風險保安全

相關新聞

東岸商場基市府法律戰二連勝 趙少康：還罷什麼樑？

基隆市東岸商場重新招標案引發關注，NET於2月間向法院聲請的假處分，民事庭昨天已裁定駁回。中廣前董事長趙少康表示，這代表...

《立委休會出國去2-2》立委出國真有學習？藍綠白列成果

「我們有參訪芬蘭的教育機構，還有愛沙尼亞的轉型正義博物館！」民進黨立委林楚茵受訪時這樣說；國民黨立委萬美玲受訪時也強調；「有去捷克、德國與西班牙，參訪德國身心障礙中心，爭取增加捷克直航、聘用科技人才！

《立委休會出國去2-1》出國經費不透明 多立委認應公開

面對民團公督盟、名嘴陳揮文等人質疑立委在休會期間拿人民納稅錢「假考察、真出遊」，國民黨立委洪孟楷與民眾黨立委黃國昌建議報告應公開在立院官網。民進黨立委林楚茵受訪時則表示，出國都有與當地議員進行交流，若要公開經費使用她也贊成，而且像她去歐洲，光是機票錢就快花光補助了。

立委赴澳經濟會議 盼澳助台入CPTPP

澳洲將於2025年擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國。民進黨立委邱議瑩、吳沛憶、李柏毅今天在澳洲出...

藍控未提臨時會連署甩鍋韓國瑜 綠反批倒因為果

民進黨立院黨團發函立法院長韓國瑜，請韓國瑜召集協商人事同意權案相關事宜。國民黨立法院黨團質疑，民進黨搞小動作，想把責任甩...

都更下的菊元百貨與赤峰街商圈 文化與利益如何兩全？

北市近來有兩起話題建區與都更有關，一是博愛路的歷史建築菊元百貨在所有權人國泰集團態度改變下逃過都更，可望向長久保存邁進；二是赤峰街及心中山商圈內共有74家店家遭檢舉，相關店家懷疑背後是建商想藉此趕走店家、進行都更。都更浪潮下，原本文化常蒙陰影，如何保存，要靠智慧解決。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。