接見布魯金斯訪團 蕭美琴：台將深化與各國合作關係
副總統蕭美琴今天接見2024布魯金斯研究所學者專家訪團致詞表示，台美雙方在研究工作及許多共同關注的政策領域，有長期夥伴關係，讓台美能探索各種想法，並應對當前面臨的嚴峻挑戰。未來台灣也將在各方面持續深化與美國及世界各國的合作關係。
蕭副總統上午接見2024年布魯金斯研究所（Brookings Institution，另譯布魯金斯研究院）學者專家訪問團，訪團成員包括布魯金斯研究所副所長兼外交政策主任馬洛尼（Suzanne Maloney）、中國研究中心主任兼台灣研究講座何瑞恩（Ryan Hass）等人，副總統歡迎訪賓訪台，並感謝大家對台美雙方重要領域的持續關注，很高興有機會互相交流。
副總統致詞表示，布魯金斯研究所是美國著名重要智庫，台美雙方在研究工作及許多共同關注的政策領域，有長期夥伴關係，探索各種想法，並應對當前面臨的嚴峻挑戰。
副總統表示，未來台灣也將在各方面，持續深化與美國及世界各國的合作關係。
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