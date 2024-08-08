快訊

日九州宮崎規模7.1強震傳災情 2機場急封跑道！航廈內玻璃碎滿地畫面曝光

奧運跆拳道／離場時行走不便！羅嘉翎首戰落敗靜待復活機會

花蓮下午5:36規模4.4地震！最大震度3級 9縣市有感

7年都太平？近7成淹水感測器未記錄到淹水 監委要查

中央社／ 記者陳俊華台北8日電
凱米颱風帶來大量雨勢，各地淹。圖／聯合報系資料照片
凱米颱風帶來大量雨勢，各地淹。圖／聯合報系資料照片

監委浦忠成今天說，縣市政府建置路面淹水感測器，約有1000多處淹感器在7年期間無檢測有淹水情形，顯示近7成淹感器完全沒有記錄到任何淹水，設施是否發揮應有效能，已申請自動調查。

浦忠成透過新聞稿表示，據審計部「民國112年度中央政府總決算審核報告」發現，縣市政府建置路面淹水感測器1854處，約有1292處淹感器在7年期間無檢測有淹水情形，高達全台建置數的69.69%，顯示近7成淹感器完全沒有記錄到任何淹水。

浦忠成說，經濟部水利署為利防災單位即時掌握積淹水災情，以及彌補人工通報不足，經行政院核定「水災智慧防災計畫」，主要補助用於縣市政府建置路面淹水感測器，記錄各地淹水、退水歷程，盼能完整記錄災後淹水、退水歷程，以利水患資料可供後續淹水模擬或預報模式驗證參考。

浦忠成指出，如果補助的設施未發揮應有效能，或有積淹水通報紀錄的村里尚未設置淹感器，則無法有效記錄淹退水歷程。為瞭解防救系統掌握災後記錄淹水、退水歷程的完整性，以及該補助設施是否發揮應有效能等情形，將深入調查。

淹水

延伸閱讀

影／女騎士疑經路面凹坑自摔頭重創 送醫急救恢復生命跡象

im.B吸金案監院糾正金管會 調查權未及陳歐珀

憂焚化灰渣再利用致重金屬二次汙染 監委要查

外籍漁工海上重病死亡 監委申請調查醫療權責

相關新聞

東岸商場基市府法律戰二連勝 趙少康：還罷什麼樑？

基隆市東岸商場重新招標案引發關注，NET於2月間向法院聲請的假處分，民事庭昨天已裁定駁回。中廣前董事長趙少康表示，這代表...

綠委算立院花多少錢請律師 國民黨團：轉移施政無能

國會職權修法釋憲案前天進行言詞辯論，民進黨立委這兩日算立法院訴訟代理人費用，指民進黨立法院黨團自掏腰包，用遠低於行情價請...

立委赴澳經濟會議 盼澳助台入CPTPP

澳洲將於2025年擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國。民進黨立委邱議瑩、吳沛憶、李柏毅今天在澳洲出...

藍控未提臨時會連署甩鍋韓國瑜 綠反批倒因為果

民進黨立院黨團發函立法院長韓國瑜，請韓國瑜召集協商人事同意權案相關事宜。國民黨立法院黨團質疑，民進黨搞小動作，想把責任甩...

都更下的菊元百貨與赤峰街商圈 文化與利益如何兩全？

北市近來有兩起話題建區與都更有關，一是博愛路的歷史建築菊元百貨在所有權人國泰集團態度改變下逃過都更，可望向長久保存邁進；二是赤峰街及心中山商圈內共有74家店家遭檢舉，相關店家懷疑背後是建商想藉此趕走店家、進行都更。都更浪潮下，原本文化常蒙陰影，如何保存，要靠智慧解決。

不提臨時會連署甩鍋韓國瑜？民進黨團喊話快協商人事案

國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘今天質疑，民進黨團發函立法院長韓國瑜，要求協商舉行臨時會討論人事同意權，卻未提出臨時會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。