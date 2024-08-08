7年都太平？近7成淹水感測器未記錄到淹水 監委要查

監委浦忠成今天說，縣市政府建置路面淹水感測器，約有1000多處淹感器在7年期間無檢測有淹水情形，顯示近7成淹感器完全沒有記錄到任何淹水，設施是否發揮應有效能，已申請自動調查。

浦忠成透過新聞稿表示，據審計部「民國112年度中央政府總決算審核報告」發現，縣市政府建置路面淹水感測器1854處，約有1292處淹感器在7年期間無檢測有淹水情形，高達全台建置數的69.69%，顯示近7成淹感器完全沒有記錄到任何淹水。

浦忠成說，經濟部水利署為利防災單位即時掌握積淹水災情，以及彌補人工通報不足，經行政院核定「水災智慧防災計畫」，主要補助用於縣市政府建置路面淹水感測器，記錄各地淹水、退水歷程，盼能完整記錄災後淹水、退水歷程，以利水患資料可供後續淹水模擬或預報模式驗證參考。

浦忠成指出，如果補助的設施未發揮應有效能，或有積淹水通報紀錄的村里尚未設置淹感器，則無法有效記錄淹退水歷程。為瞭解防救系統掌握災後記錄淹水、退水歷程的完整性，以及該補助設施是否發揮應有效能等情形，將深入調查。