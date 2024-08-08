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美澳防長外長聯合聲明挺台 林佳龍：台灣是「世界的台灣」

中央社／ 台北8日電
外交部長林佳龍今出席台亞會6周年活動。中央社
外交部長林佳龍今出席台亞會6周年活動。中央社

美澳防長、外長6日發布聯合聲明，重申台海和平穩定的重要性；對此，外交部長林佳龍今天表示，現在的台灣已是世界的台灣，世界民主鏈的亮點，將持續和理念相近國捍衛區域和平穩定。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin），華府時間6日與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）、副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）召開澳美部長諮商會議（AUSMIN），會後聯合聲明重申台海和平穩定的重要性，反對中國片面改變區域現狀，並支持台灣有意義參與國際組織。

外交部長林佳龍今天於臉書發文致謝，並表示，現在的台灣已是「世界的台灣」，既是「世界民主鏈」的亮點，也是印太地區經濟及民主同盟不可或缺的重要成員。

林佳龍也說，當威權主義國家嘗試向外擴張、挑戰以規則為基礎的國際秩序，台灣會持續和友邦及理念相近國家深化合作，共同捍衛區域和平、穩定與繁榮。

林佳龍引用美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）指出，美日關係正轉變為「網格戰略架構」模式，支持美國與日本、菲律賓等國家多邊合作；台灣作為國際社會負責任的一分子，將持續和友邦與理念相近國家共同捍衛自由、民主及法治的價值，守護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

林佳龍也說，美國和台灣是關鍵的安全與經濟夥伴，今年是「台灣關係法」立法45周年，「台灣關係法」和「六項保證」共同指引美國對台政策的制定與發展，近年美國的行政和立法部門，也持續以行動落實對台的承諾，堅定協助台灣強化自我防衛能力、支持台灣的國際參與。

林佳龍提到，近年透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）、台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等平台，台灣持續促進與美國及理念相近國家在各領域的合作。同時，「台美21世紀貿易倡議」是自1979年以來台美間最具規模、最全面性的貿易談判，期待在下半年繼續推動台美經貿夥伴關係的深化與發展。

布林肯 林佳龍

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