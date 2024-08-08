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東岸商場基市府法律戰二連勝 趙少康：還罷什麼樑？
基隆市東岸商場重新招標案引發關注，NET於2月間向法院聲請的假處分，民事庭昨天已裁定駁回。中廣前董事長趙少康表示，這代表基隆市府在東岸商場產權法律戰取得二連勝，如果司法已還謝國樑公道，還罷免什麼？只剩政治操作？
基隆市東岸商場重新招標案，市府和原廠商大日公司、協力廠商NET公司的爭議，6月時，法院已經判決大日公司敗訴，這次針對NET聲請的假處分，法院再次判決駁回。
趙少康今天表示，東岸商場的案子是這次罷免案的源頭，基隆市府接連在法律上勝訴，那我想再次請問罷樑團體們，罷免是不是就只剩政治操作？
趙少康表示，他完全支持基隆市府依法行政、守護基隆市產與市民權益的態度，司法更彰顯市府在東岸商場爭議上完全站得住腳，不論是大日公司與NET的主張及罷樑團體的各種政治操作皆無正當性，難道市產送給對方才是正義？
趙少康表示，雖然罷免投票已經勢在必行，但他還是相信基隆市民的判斷，請大家還給基隆市府與謝國樑一個公道。
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