立委赴澳經濟會議 盼澳助台入CPTPP

澳洲將於2025年擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國。民進黨立委邱議瑩、吳沛憶、李柏毅今天在澳洲出席「澳台經濟聯席會議」，向澳洲官員表達台灣懇切加入CPTPP意願。經濟部次長陳正祺也透過視訊，向澳方表達盼助推動台灣入會。

第37屆「澳台經濟聯席會議」由中華民國國際經濟合作協會與澳台工商委員會（ATBC）共同舉辦，今天在黃金海岸市登場。會議聚焦關鍵礦產、能源轉型、生物科技、先進製造及國防與航太、資安等產業議題，與澳方專家學者深化交流。會後並舉辦投資座談會與產業參訪，發掘雙邊經貿商機。

澳洲貿易暨製造業助理部長艾瑞斯（Tim Ayres）在會議致詞時表示，澳洲與台灣的關係意義重大，並以實質經濟為基礎。台澳今年4月簽署「運輸安全合作與資訊交流瞭解備忘錄」後，雙方將擴大合作。台灣是澳洲重要貿易夥伴，考量其經濟體人口數令人關注。

艾瑞斯指出，澳洲榮幸成為台灣能源的首選供應國，澳洲擁有產業轉型所需的所有資源，澳洲「未來澳洲製造」（Future Made in Australia）政策，將為澳洲及合作夥伴最大限度地實現淨零排放的經濟效益，相信台澳夥伴關係將不斷成長。

昆士蘭州（Queensland）副州長、財政廳長兼貿易和投資廳長狄克（Cameron Dick）表示，他去年赴台出席澳台經濟聯席會議時，是10年來首位訪問台灣的昆士蘭州政府部長，昆士蘭也是唯一在台灣設有辦事處的州。

狄克強調，台灣一直是澳洲及昆士蘭的重要投資夥伴。他對於日前在昆士蘭議會上支持台灣睿禾控股（Green Harvest）與澳洲綠氫大型專案合作計畫H2U（The Hydrogen Utility）達成的協議，昆州生產的綠氫將在2028年運往台灣，昆州的目標是到2030年成為澳洲可再生氫生產的領導者。

邱議瑩向中央社表示，澳洲是台灣新南向政策的重要國家，台澳在經貿、能源、生技醫藥等方面合作都日益密切，很有幸能夠親自參加會議，並在當中聽到雙方各領域專家學者的深度交流。在會議前，她也與澳洲當地議員拜會，並向其表達台灣懇切希望加入CPTPP的意願。

吳沛憶說，昆士蘭州副州長狄克提到台澳關係長期友好，布里斯本獲2032奧運主辦權，這是澳洲與世界交朋友很好的機會，對方也非常歡迎台灣參與。吳沛憶提及自身是教育委員會成員，總統賴清德非常重視體育，台灣也在本次巴黎奧運合作舉辦文化奧運台灣館，透過音樂、戲劇表演和世界交流，因此台灣也非常樂意與布里斯本合作，參與在奧運期間的城市活動。

駐澳大利亞代表徐佑典表示，台灣是澳洲第6大出口市場，而澳洲是台灣最大的能源來源國，雙方更是自由國家社群夥伴。台灣高度期待澳洲在2025年擔任CPTPP輪值主席國，並希望成為正式會員，為CPTPP做出貢獻。

陳正祺透過視訊致詞表示，此次會議討論的議題對國際及雙方政策制定都非常重要。例如關鍵礦產，澳洲是台灣重要的能源合作夥伴，台灣有40%以上液化天然氣從澳洲進口，澳洲也積極參與台灣的離岸風電計畫，包括睿禾控股等台灣公司，與澳洲展開潛在氫能合作討論。

他強調，台灣是志同道合的夥伴，雙方共享民主、法治、人權等價值，希望澳洲繼續支持並推動台灣加入CPTPP。

會議尾聲，「中華民國國際經濟合作協會」澳大利亞主任委員王錫欽與「澳台工商委員會」主席涂毅國（John Toigo）也在與會者見證下，通過並簽署「支持跨太平洋夥伴全面進步協定擴大成員案應納入台灣」決議，並發布聯合聲明，共同支持台灣申請加入CPTPP。

「澳台經濟聯席會議」為台澳政府和商界代表重要的交流平台，為雙邊企業和機構建立緊密合作關係。