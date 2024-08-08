藍控未提臨時會連署甩鍋韓國瑜 綠反批倒因為果

民進黨立院黨團發函立法院長韓國瑜，請韓國瑜召集協商人事同意權案相關事宜。國民黨立法院黨團質疑，民進黨搞小動作，想把責任甩鍋給韓國瑜，只發函不提連署提案。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，請在野黨不要倒因為果，當初朝野協商同意臨時會處理人事同意權，民進黨團沒有提案連署，是希望由韓國瑜先行協商，如果直接提案，還需要院長協調嗎？

吳思瑤表示，民進黨團發函給韓國瑜要求確認人事同意權行使時程，希望朝野能協商訂出合宜方法跟時間，因為有黨團表達有國會外交行程，所以需要韓國瑜邀集朝野協商討論，針對先前達成的協商共識，協調出人事同意權案處理時程，相信韓國瑜能夠找出各個黨合宜的方法。

吳思瑤說，發函內容是關於人事同意權，沒有給韓國瑜壓力，按照過去臨時會處理程序，都會先朝野協商訂出期程，再來發動連署提案程序，如果一開始就提出連署提案，還需要韓國瑜協調嗎？

「請不要倒果為因」，吳思瑤強調，當初協商延會7月16日時，朝野保有默契臨時會要處理人事同意權案，現在藍白要去破壞當初的默契，呼籲藍白能延續當初協商的默契，盡快履行行使人事同意權的義務；韓國瑜扮演重要角色，期許能夠讓人事同意權盡快完成行使。