AIT處長谷立言到訪 管碧玲：海洋議題深化台美關係
美國在台協會新任處長谷立言7月就任後，陸續出訪外縣市；高雄一站也偕同高雄分處人員赴海委會，拜會主委管碧玲，管碧玲表示，盼就海洋議題深化台美夥伴關係。
海洋委員會今天發布新聞稿表示，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene），7日偕同高雄分處人員拜會管碧玲。
管碧玲表示，谷立言過去3度任職AIT台北辦事處，在他擔任副處長任內支持海委會與AIT高雄分處合作辦理「台灣海洋國際青年論壇（Ocean Challenge）」。
管碧玲指出，論壇辦理至今，累計吸引24國近800名青年學生參與，對台美攜手培力國內外青年學生參與國際海洋事務，以及深化台美合作夥伴關係有極大貢獻。
至於台美在海事安全合作方面，管碧玲表示，海巡署與美國海岸防衛隊已建立密切合作關係，盼未來在救生救難、毒品查緝、打擊犯罪等面向有進一步深化合作，並號召台灣商漁船隊加入美國「自動互助船舶救援系統（AMVER）」，顯示台灣對救助海上人命安全能量做出重要貢獻。
另外，國家海洋研究院正與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）展開海洋科研合作項目，盼藉台美團隊合作，加強海洋氣候環境數據掌握及共享，提高沿海地區氣候韌性，強化氣候變遷等相關災防能量。
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