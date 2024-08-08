父親節憶亡父 卓榮泰：我當議員他總在旁聽質詢

今天是父親節，行政院長卓榮泰在臉書感性回憶，他1989年剛選上台北市議員，父親每天都會在議會旁聽席聽質詢，並且幫忙比較不同人的質詢內容，但1年後父親過世了，他到現在都還很懷念那段時光。

88父親節，卓榮泰今天在臉書發布影片指出，他1989年時剛擔任台北市議員，發現許多處首長都在討論，旁聽席上有一位老先生每天都來聽質詢，而那人就是他的父親。

卓榮泰說明，父親每天都會來聽質詢，還會打電話和他比較質詢內容的好壞，只不過1年過後父親就過世了，也讓他到現在還是很懷念坐在旁聽席上的父親，很懷念那段時光。

卓榮泰表示，希望全天下的父親都能健康快樂地看著兒女慢慢成長，也祝福大家父親節快樂。

行政院發言人陳世凱今天主持政院記者會時也轉述，卓榮泰在院會時祝部會首長以及全天下父親「父親節快樂」，也向所有的媽媽表達感謝，因為有媽媽，父親的父親節才會快樂。