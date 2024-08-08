不提臨時會連署甩鍋韓國瑜？民進黨團喊話快協商人事案

北市近來有兩起話題建區與都更有關，一是博愛路的歷史建築菊元百貨在所有權人國泰集團態度改變下逃過都更，可望向長久保存邁進；二是赤峰街及心中山商圈內共有74家店家遭檢舉，相關店家懷疑背後是建商想藉此趕走店家、進行都更。都更浪潮下，原本文化常蒙陰影，如何保存，要靠智慧解決。

2024-08-08 16:07