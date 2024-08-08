快訊

日宮崎縣東側海域發生規模7.1地震 氣象廳發布海嘯警報範圍再擴大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不提臨時會連署甩鍋韓國瑜？民進黨團喊話快協商人事案

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘今天質疑，民進黨團發函立法院長韓國瑜，要求協商舉行臨時會討論人事同意權，卻未提出臨時會連署提案，搞小動作想甩鍋給韓國瑜。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團8月2日正式函文給韓國瑜，針對NCC及考試委員人事同意權案，應當法定期程內完成，呼籲韓國瑜盡快朝野協商。

吳思瑤指出，法定期限內完成人事同意權是立法院法定職責，也應善盡憲政機關忠誠義務，不能因為立法院延宕不行使人事同意權，導致考試院、NCC空轉虛耗，NCC不應當成高度政治性機關，作為國家監理傳播業務、媒體自主監理機關，攸關非常多民生事項，非常遺憾。

吳思瑤表示，該行使人事同意權的立法院，該行使就要行使，韓國瑜身為立法院長，責無旁貸，身負重任，呼籲韓國瑜盡快召集朝野協商，民進黨團非常關注人事同意權案能如期行使。

民進黨立委洪申翰說，藍白每天抓著其他憲政機關要改革，該履行的憲政義務卻一副無所謂的態度，令人搖頭；藍白還要開條件，請問人民基本權益可以拿來交換嗎？這樣的態度會非常惡劣，會被社會唾棄。

民進黨 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

正式發函韓國瑜召集黨團協商 民進黨團：速審人事同意權

柯建銘指韓國瑜為藍白毀憲亂政負責 葉元之駁：你才是

國會改革釋憲大辯論 柯建銘：藍白毀憲亂政韓國瑜要負很大的責任

新聞幕後╱韓國瑜指定台北大巨蛋辦國慶晚會 蔣萬安即刻拍板

相關新聞

影／氣候委員會登場前童子賢再倡「核綠共存」 政院不埋單

國家氣候變遷對策委員會首次會議今天登場，被視為挺核派的委員會副召集人童子賢再倡「核綠共存」。行政院繼日前強調非核家園是法...

當林郁婷後盾！行政院已請律師蒐集證據擬賽後出擊

拳擊國手林郁婷挺進巴黎奧運金牌戰，卻深陷性別議題泥淖，賴清德總統要求體育署嚴正抗議並採取法律作為。行政院今天指出，強烈譴...

立委赴澳經濟會議 盼澳助台入CPTPP

澳洲將於2025年擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國。民進黨立委邱議瑩、吳沛憶、李柏毅今天在澳洲出...

藍控未提臨時會連署甩鍋韓國瑜 綠反批倒因為果

民進黨立院黨團發函立法院長韓國瑜，請韓國瑜召集協商人事同意權案相關事宜。國民黨立法院黨團質疑，民進黨搞小動作，想把責任甩...

都更下的菊元百貨與赤峰街商圈 文化與利益如何兩全？

北市近來有兩起話題建區與都更有關，一是博愛路的歷史建築菊元百貨在所有權人國泰集團態度改變下逃過都更，可望向長久保存邁進；二是赤峰街及心中山商圈內共有74家店家遭檢舉，相關店家懷疑背後是建商想藉此趕走店家、進行都更。都更浪潮下，原本文化常蒙陰影，如何保存，要靠智慧解決。

不提臨時會連署甩鍋韓國瑜？民進黨團喊話快協商人事案

國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘今天質疑，民進黨團發函立法院長韓國瑜，要求協商舉行臨時會討論人事同意權，卻未提出臨時會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。