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不提臨時會連署甩鍋韓國瑜？民進黨團喊話快協商人事案
國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘今天質疑，民進黨團發函立法院長韓國瑜，要求協商舉行臨時會討論人事同意權，卻未提出臨時會連署提案，搞小動作想甩鍋給韓國瑜。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團8月2日正式函文給韓國瑜，針對NCC及考試委員人事同意權案，應當法定期程內完成，呼籲韓國瑜盡快朝野協商。
吳思瑤指出，法定期限內完成人事同意權是立法院法定職責，也應善盡憲政機關忠誠義務，不能因為立法院延宕不行使人事同意權，導致考試院、NCC空轉虛耗，NCC不應當成高度政治性機關，作為國家監理傳播業務、媒體自主監理機關，攸關非常多民生事項，非常遺憾。
吳思瑤表示，該行使人事同意權的立法院，該行使就要行使，韓國瑜身為立法院長，責無旁貸，身負重任，呼籲韓國瑜盡快召集朝野協商，民進黨團非常關注人事同意權案能如期行使。
民進黨立委洪申翰說，藍白每天抓著其他憲政機關要改革，該履行的憲政義務卻一副無所謂的態度，令人搖頭；藍白還要開條件，請問人民基本權益可以拿來交換嗎？這樣的態度會非常惡劣，會被社會唾棄。
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