用民進黨英文縮寫DPP歸納外交 林佳龍：比較好記

外交部長林佳龍今出席台灣亞洲交流基金會六周年紀念活動，稱台灣外交是DPP，分別為民主（Democracy）、和平（Peace），和繁榮（Prosperity），恰好與民進黨的英文縮寫相同。

台灣亞洲交流基金會今舉行六周年紀念活動「新南向、新展望」論壇，除了賴清德總統發出賀電，前總統蔡英文也錄製影片祝賀。林佳龍今也出席致詞。

林佳龍表示，台灣是世界的台灣，台灣不只可以help（幫忙），還可以lead（領導），在經濟上不管是半導體，還是AI的產業，是我們國家發展的基礎，更重要的是台灣人的軟實力、巧實力，可以作為新南向一個很好的橋樑，和樞紐。

林佳龍說，他也想藉機來分享賴清德總統的價值外交，與經濟日不落國的概念，他用「總和外交」一詞來呈現，指台灣外交是三位一體，要用「DPP」來看。

林佳龍指出，Ｄ代表democracy（民主），代表自由人權、多元主義，是台灣最強的價值跟制度，要思考怎麼樣跟理念相近的國家一起來鏈結、來發展。

林佳龍表示，P就是peace（和平），代表安全和平。他表示，台海的和平與穩定，包括整個印太地區的和平穩定，台灣位於第一島鏈，長期面對中國霸權式的崛起，要與所有理念相近國家來確保區域的和平。

林佳龍說，第二個P代表prosperity（繁榮） ，強調台灣可以共榮，在價值外交、同盟外交之外，很重要的是經貿的外交。他表示，台灣科技的發展，尤其在數位科技時代，希望跟新南向國家一起來發展。

由於DPP與民進黨的英文縮寫一致，被問及為什麼會用DPP來歸納台灣外交，林佳龍在受訪時表示，這樣比較好記。