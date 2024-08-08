釋憲案朝野律師費曝光 立院186萬、政院30萬

民進黨立委王定宇昨天在臉書公布國會職權修法釋憲案，立法院訴訟代理人費用共新台幣186萬元。行政院今天回應媒體詢問時說，行政院委託律師費用為30萬元，另外委任的中興大學教授陳信安則為義務協助。

王定宇昨天在臉書公布立法院訴訟代理人費用共186萬，媒體今天在行政院會後記者會詢問行政院是否也透過標案委任律師，以及相關費用為何，行政院發言人陳世凱回應指出，針對7月10日的釋憲案準備庭，行政院早在7月2日就公開聘請律師的標案，立法院的標案公告日期則是在準備庭之後。

陳世凱說，行政院這次委託大恆國際法律事務所律師李荃和，再由李邀集其他相關律師組成律師團，標案總共是30萬元。

陳世凱表示，行政院這次也委任中興大學教授陳信安，而陳信安表示願意義務協助，因此無須以標案方式進行，整體經費就是30萬元。