1萬瓩用電大戶節能目標調高 節能投資研議納租稅優惠

行政院會今天通過「深度節能推動計畫」，為力拚4年期深度節電達206億度，針對1萬瓩以上用電大戶的節能目標，從年減1%調整至年減1.5%，此外，政府鼓勵業者減碳，經濟部將檢討產業創新條例第10之1條，研擬將節能投資納入投資抵減項目，盼加速節能減碳。

行政院會今天通過經濟部所提「深度節能推動計畫」，將針對用電大戶「提升節電目標、投資抵減」、中小用戶「協助導入ESCO落實節能改善」，及住宅用戶次出「家電汰舊換新補助」等措施，預計今年起至2027年投入新台幣353億元，促進節電206億度、1018萬公噸減碳效果。

根據經濟部簡報，大型用電戶是指與台電契約容量達800瓩以上的業者，全台約4900家，這類用戶特性是設備複雜多樣、家數少，但年用電量達1576億度；中型用電戶為100瓩至800瓩之間，約有1.99萬家，另小型用戶133萬家，這兩者特色都是設備多但種類少，年用電量約483億度。

經濟部能源署長游振偉出席政院會後記者會時指出，與台電契約800瓩以上的用電大戶，用電量約占整體製造業的60%，這類型的用電大戶，政府將提供節電規範與提供誘因，像是1萬瓩以上的用電大戶節能目標就將從年減1%提高到年減1.5%，期盼以大帶小，讓其協力供應商也一起進行節能改善。

至於誘因部分，游振偉說，經濟部正在檢討產業創新條例10之1條，研擬將節能投資納入投資抵減項目，盼加速節能減碳。

游振偉也表示，經濟部將協助中小型用電戶導入能源技術服務（ESCO），首先由經濟部組成跨單位的節能服務團，協助中小企業診斷節能環節，找出可改善部分，再讓專家進場輔導看如何進行數位、低碳雙軸轉型，最後媒合ESCO進場。

他表示，政府同時也會透過資金與人才培訓，強化ESCO體質與量能。

至於老舊冷氣、電冰箱汰舊換新部分，最高新台幣5000元的節能補助與退稅措施將延長至2026年，但為防止老舊家電回到市場，未來民眾須提供家電回收單據，才能領取補助。

行政院發言人陳世凱主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰說，ESCO可以讓企業以符合成本效益的方式，達到省電、減碳的雙重效果，落實節能，請經濟部將ESCO列為深度節能的推動重點，妥適規劃相關機制及配套，並且提供資金及人才培訓等協助措施，促進節能產業發展。

卓榮泰也提醒，淨零碳排是生產及生活方式的全面轉型，後續請經濟部及各部會，與民間攜手合作，公、私協力，加速推動節能及淨零相關的工作。