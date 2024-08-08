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財政部檢討停徵娛樂稅 北市：純商業演唱會不會免徵

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北大巨蛋成熱門場館，屢次刷新進場人次。圖／報系資料照片
台北大巨蛋成熱門場館，屢次刷新進場人次。圖／報系資料照片

財政部與地方政府開會全面檢討娛樂稅，現定調娛樂稅不廢止，財政部授權地方政府自行決定競技比賽與藝文活動是否要停徵娛樂稅。台北市財政局長胡曉嵐指出，包含運動競技比賽及臨時公演如演唱會等，有近7成免徵或減半課徵娛樂稅，但純商業性質的演唱會，例如在小巨蛋或如果未來可在的大巨蛋舉辦的演唱會，就不會免徵。

北市財政局指出，北市娛樂稅收排名前3名，第一名是臨時公演，例如如小巨蛋演唱會，第二名是KTV，第三是電影票收入。至於像大巨蛋的競技比賽是否課徵娛樂稅，依現行娛樂稅法第4條，有免徵的規定，如果是財團法人舉辦的活動，收入歸財團法人，就免徵娛樂稅。

胡曉嵐指出，中央授權地方，針對藝文活動、各類競技比賽，例如職棒、職籃，停徵娛樂稅，因北市演唱會、戲劇表演、音樂演奏會、學生表演等臨時公演及運動競技比賽、電影放映等，近7成已免徵或減半課徵娛樂稅，已達政府鼓勵藝文活動，以及運動產業發展的目標。

胡曉嵐表示，北市娛樂稅收1年近3億元，為地方穩定稅收財源，若由中央或立法機關廢止娛樂稅法，以致稅收減少，依法應同時籌妥替代財源，以彌補地方實質稅收損失。

另外，娛樂稅法制作業屬全國性事務，是由中央立法，地方據以執行，北市將等中央訂出級距，相關法規修正結果，再配合修訂台北市娛樂稅徵收自治條例，這也需要北市議會的支持。

北市 演唱會

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